Comisia Europeană încearcă

179426 – 18092026 – Comisia Europeană a adoptat joi, 17 septembrie, propunerea „EU KIDS ACT”, prin care vrea să introducă reguli comune la nivelul UE pentru accesul minorilor la rețelele sociale și pentru protejarea acestora în mediul online. Propunerea stabilește 13 ani ca limită pentru accesul copiilor la platformele de socializare și 15 ani pentru deschiderea unui cont autonom.

Pentru copiii între 13 și 15 ani, accesul ar urma să fie permis prin conturi gestionate de părinți sau tutori. Acestea ar putea permite utilizarea unor platforme de socializare și servicii video adaptate vârstei, cu limite privind contactele sociale și timpul petrecut în fața ecranului, stabilit la cel mult o oră pe zi.

Copiii cu vârste între 3 și 13 ani nu ar putea utiliza rețelele sociale, însă ar putea accesa servicii video destinate copiilor prin conturile gestionate de părinți. Platformele ar trebui să ofere instrumente prin care adulții să limiteze accesul copilului și timpul de utilizare.

Platformele ar trebui să fie sigure din faza de proiectare

Propunerea extinde obligațiile privind protecția minorilor la servicii precum rețelele sociale, platformele de partajare video, jocurile online, companionii de inteligență artificială și roboții de chat.

Comisia propune interzicerea unor funcții considerate susceptibile să creeze dependență, precum derularea infinită a conținutului, mecanismele de recompensare sau notificările push în timpul orelor de somn. Sunt vizate și sistemele de recomandare bazate pe profilarea minorilor, atunci când acestea pot conduce către conținut dăunător.

Companionii de inteligență artificială și roboții de chat destinați minorilor ar trebui să fie dezactivați implicit și să nu simuleze relații interpersonale într-un mod care poate favoriza dependența emoțională.

Pentru conturile minorilor, setările implicite ar urma să includă profiluri private, dezactivarea geolocalizării și a accesului la cameră și microfon. Platformele ar trebui să ofere, de asemenea, instrumente simplificate pentru blocarea utilizatorilor, gestionarea timpului și controlul sistemelor de recomandare.

Verificarea vârstei, cu protejarea datelor personale

Comisia propune ca serviciile online și magazinele de aplicații să utilizeze instrumente de verificare a vârstei. Unul dintre instrumentele avute în vedere este aplicația europeană de verificare a vârstei, concepută astfel încât să nu păstreze documente de identitate sau date biometrice.

Furnizorii de rețele sociale și platforme video ar trebui să verifice vârsta atunci când este creat un cont nou. Pentru conturile existente, vârsta utilizatorului ar urma să fie estimată pe baza unor indicatori rezonabili, precum data creării contului sau anumite informații asociate plății.

Furnizorii vor trebui să demonstreze că serviciile sunt sigure

Propunerea schimbă responsabilitatea privind demonstrarea siguranței serviciilor. Platformele online foarte mari ar trebui să prezinte Comisiei Europene și unui auditor independent planuri de conformitate pentru serviciile, funcțiile sau caracteristicile noi.

Auditorul ar urma să evalueze măsurile propuse, iar Comisia ar putea solicita modificări atunci când identifică deficiențe. Pentru încălcările regulilor, propunerea prevede proceduri accelerate, în cadrul cărora Comisia ar trebui să finalizeze investigațiile în termen de 90 de zile. Mecanismul se bazează pe structurile existente în cadrul Regulamentului privind serviciile digitale și al Regulamentului privind inteligența artificială.

Propunerea a fost transmisă Parlamentului European și Consiliului UE.

Inițiativa se bazează și pe recomandările unui grup special convocat de Comisie în martie 2026 și format din peste 60 de experți, între care reprezentanți ai societății civile, tineri, părinți, educatori, specialiști în sănătate publică, psihiatri pentru copii, neurologi și specialiști în tehnologie.

Potrivit Eurobarometrului special privind Deceniul digital 2026, 92% dintre europeni consideră că protecția copiilor și tinerilor în mediul online trebuie să fie o prioritate pentru UE. Sondajul a fost realizat în perioada februarie-martie 2026.