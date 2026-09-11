Comisia Europeană propune o nouă strategie pentru cele nouă regiuni ultraperiferice ale UE

Comisia Europeană propune o nouă strategie pentru cele nouă regiuni ultraperiferice ale...

179362 – 11092026 – Comisia Europeană a adoptat o nouă comunicare privind regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene, însoțită de un pachet legislativ prin care propune adaptarea unor norme europene la particularitățile acestor teritorii.

Strategia vizează cele nouă regiuni ultraperiferice ale UE: Guyana Franceză, Guadelupa, Martinica, Mayotte, Réunion și Saint-Martin, aflate sub administrația Franței, Azore și Madeira, aparținând Portugaliei, precum și Insulele Canare, parte a Spaniei.

Teritoriile sunt situate în Oceanul Atlantic și Oceanul Indian, în bazinul Caraibilor și în America de Sud. Potrivit Comisiei Europene, poziția lor geografică le conferă un rol în relațiile UE cu țările și regiunile învecinate, în domenii precum comerțul, conectivitatea, securitatea și securitatea maritimă.

Noua strategie este structurată în jurul a patru obiective: valorificarea poziției geostrategice și consolidarea integrării regionale, creșterea competitivității și a accesului la piața unică, îmbunătățirea rezilienței și pregătirii pentru situații de criză și promovarea echității sociale.

Comisia propune sprijinirea unor domenii în care aceste regiuni au avantaje competitive, între care economia albastră, energia regenerabilă, biotehnologia, cercetarea și sectorul spațial. Strategia prevede și consolidarea conectivității aeriene și maritime.

În ceea ce privește reziliența, documentul include măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice, protejarea biodiversității și gestionarea unor probleme de mediu precum acumulările de sargassum. Sunt prevăzute, de asemenea, măsuri pentru răspunsul la dezastre, autonomia energetică, protejarea infrastructurii critice, inclusiv porturi și cabluri submarine, precum și consolidarea securității alimentare prin agricultură și pescuit.

Pe componenta socială, strategia urmărește creșterea ocupării forței de muncă, accesul la educație și incluziune socială, reducerea sărăciei și îmbunătățirea accesului la locuințe, apă potabilă și servicii medicale. Comisia acordă o atenție distinctă tinerilor și posibilității acestora de a rămâne în regiunile de origine.

Pachetul legislativ asociat strategiei propune adaptări ale legislației europene în agricultură, silvicultură, pescuit, migrație și impozitare. Comisia precizează că acesta reprezintă prima etapă a unui proces prin care particularitățile regiunilor ultraperiferice ar urma să fie analizate mai sistematic în elaborarea politicilor europene.

Strategia prevede și un dialog structurat anual între regiunile ultraperiferice, statele membre și Comisia Europeană, precum și crearea unui portal dedicat. Un nou proiect destinat tinerilor va urmări implicarea acestora în inițiative locale.

Comisia intenționează, de asemenea, să sprijine consolidarea capacității administrative și tehnice a autorităților din aceste teritorii, astfel încât acestea să poată utiliza mai eficient fondurile și programele UE. Un instrument de consiliere revizuit va oferi sprijin pentru accesarea programelor și instrumentelor de finanțare europene.

În baza articolului 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, regiunile ultraperiferice au statut special. Prevederea permite adoptarea unor măsuri specifice și adaptarea anumitor politici și acte legislative europene la constrângerile permanente cu care se confruntă aceste teritorii.

Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2028-2034 prevede planuri de parteneriat naționale și regionale pentru gestionarea fondurilor europene. Franța, Portugalia și Spania vor trebui să includă în aceste planuri măsuri dedicate regiunilor lor ultraperiferice.

După consultarea Parlamentului European, pachetul va fi transmis Consiliului UE pentru aprobare de către statele membre.