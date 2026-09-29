Comisia lansează Săptămâna europeană a screeningului cu noi recomandări privind controalele de sănătate cardiovasculară

179508 – 29092026 – Înainte de Ziua Mondială a Inimii și pentru a marca lansarea primei Săptămâni a UE de screening, Comisia Europeană a adoptat o propunere de recomandare a Consiliului privind controalele de sănătate cardiovasculară. Scopul său este de a proteja sănătatea cetățenilor europeni prin îmbunătățirea detectării timpurii și a screeningului și, în cele din urmă, prin reducerea deceselor premature cauzate de bolile cardiovasculare.

Bolile cardiovasculare sunt ucigașul numărul unu al UE, provocând 1,7 milioane de decese în fiecare an. Acestea au un impact semnificativ asupra sistemelor de sănătate și costă economia UE peste 282 de miliarde EUR anual. Cu toate acestea, 80% din bolile cardiovasculare pot fi prevenite prin abordarea factorilor de risc, cum ar fi hipertensiunea arterială, colesterolul, nivelul ridicat de zahăr din sânge și obezitatea. Planul „Safe Hearts”, prezentat în decembrie 2025, urmărește să reducă decesele cardiovasculare premature cu 25 % până în 2035, inclusiv prin abordarea acestor factori de risc. Propunerea de astăzi reprezintă un pas important în direcția atingerii acestui obiectiv.

Controalele medicale pot salva și transforma vieți prin identificarea timpurie a riscurilor cardiovasculare și a bolilor, permițând oamenilor să primească sfaturile și tratamentul potrivit la momentul potrivit. Recomandarea de astăzi va sprijini statele membre în conceperea și punerea în aplicare a controalelor de sănătate cardiovasculară la nivel național. Aceasta va contribui, de asemenea, la combaterea inegalităților în materie de sănătate în întreaga UE, propunând ca aceste controale să fie accesibile tuturor și abordând, în special, nevoile grupurilor cu risc ridicat și ale grupurilor vulnerabile.

De asemenea, Comisia invită statele membre să analizeze cele mai bune modalități de sprijinire a cetățenilor expuși unui risc crescut de boli cardiovasculare, inclusiv prin prevenire personalizată și consiliere adecvată în materie de vaccinare. Recomandarea subliniază modul în care cele mai recente inovații în domeniul sănătății, inclusiv instrumentele bazate pe date și pe IA, pot oferi oportunități suplimentare de consolidare a evaluărilor și verificărilor riscurilor, atât timp cât sunt utilizate în mod responsabil și cu o supraveghere umană adecvată.

În plus, Comisia a subliniat rolul educației în domeniul sănătății în capacitarea cetățenilor să preia controlul asupra sănătății lor și să înțeleagă valoarea controalelor periodice ale sănătății cardiovasculare. Statele membre sunt încurajate să sensibilizeze publicul și să promoveze adoptarea lor pe scară largă. Este recunoscută, de asemenea, importanța asigurării unui acces echitabil prin campanii specifice și programe de screening în contexte comunitare, precum și prin intermediul unităților mobile de screening.

Săptămâna UE a screeningului

În conformitate cu aceste recomandări și pentru a sprijini eforturile Planului „Safe Hearts”, Comisia a lansat astăzi prima săptămână anuală a UE de screening (28 septembrie-4 octombrie), reunind parteneri din întreaga Europă pentru a încuraja oamenii să se testeze și să sensibilizeze publicul cu privire la prevenire prin evenimente la nivel național, regional și local.

Comisia Europeană își intensifică activitatea de prevenire, în special în ceea ce privește bolile cardiovasculare, astfel cum s-a anunțat în orientările politice ale președintei von der Leyen.

Săptămâna europeană a screeningului face parte din campania „Cunoașteți-vă numerele” desfășurată la nivelul UE, cu scopul de a sensibiliza publicul cu privire la factorii de risc pentru sănătatea cardiovasculară și la importanța efectuării controalelor medicale relevante. Incurajeaza oamenii sa vorbeasca cu un profesionist din domeniul sanatatii despre controalele de sanatate cardiovasculara, cum ar fi screening-ul tensiunii arteriale, colesterolului si nivelului de zahar din sange. Acest lucru le va permite să înțeleagă mai bine numerele care contează pentru sănătatea lor și să preia controlul asupra sănătății inimii lor, cu sprijinul medical adecvat. Campania va fi lansată de Ziua Mondială a Inimii (29 septembrie 2026) și se va desfășura pe tot parcursul anului 2027.