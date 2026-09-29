Concursul național de desen #DesenamPentruMediu

179509 – 29092026 – Concursul național de desen se adresează elevilor din clasele I–III și IV–VI din școlile din România. Înscrierile școlilor interesate încep pe 29 septembrie și se pot face, în ordinea înregistrării, până la 28 octombrie 2026 prin intermediul portalului www.apanoastra.ro, în limita locurilor disponibile.

Concursul se desfășoară în anul școlar 2026–2027 și reprezintă prima activitate educațională lansată în baza protocolului încheiat între cele două ministere, în cadrul campaniei de conștientizare „ACȚIONĂM RAPID” aferentă Proiectului RAPID – Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural în România.

Prin desen, elevii vor putea explora relația dintre oameni și natură, teme precum apa, solul, biodiversitatea, hrana, agricultura și utilizarea responsabilă a resurselor, care vor putea fi discutate ulterior în școală, în familie și în comunitate.

Concursul #DesenamPentruMediu cuprinde două secțiuni: Secțiunea I– destinată elevilor din clasele I–III (6–9 ani) și Secțiunea II– destinată elevilor din clasele IV–VI (10–13 ani).

O școală poate participa la una sau la ambele secțiuni, prin înregistrare separată pentru fiecare dintre acestea, cu maximum cinci elevi în fiecare secțiune. Sunt disponibile câte 50 de locuri pentru unitățile de învățământ în fiecare secțiune, iar numărul total de participanți la nivel național poate ajunge la 500 de elevi.

După etapa de înscriere, lucrările care intră în fiecare secțiune a concursului vor fi încărcate în interfața dedicată, urmând votul publicului și, ulterior, etapa finală, programată pentru finalul anului școlar.

Competiția vine cu premii atractive atât pentru elevi, cât și pentru unitățile de învățământ. Vor fi acordate premii principale constând în tablete, e-readere, biciclete, role și skateboarduri, mențiuni speciale, pachete de dotare educațională ce includ laptop, imprimantă și videoproiector pentru cele mai active școli, cât și materiale educaționale și promoționale pentru toți elevii participanți.

Detalii despre premii, etapele concursului, regulament și criteriile de participare sunt disponibile pe www.apanoastra.ro.