Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru

Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la...

179411 – 16092026 – Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru, anunță Administrația Prezidențială.

Consultările vor avea loc joi, 17 septembrie 2026, după următorul program:

Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 09:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 10:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 10:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 14:00 – Parlamentarii neafiliați.