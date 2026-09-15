Contract semnat de UM Cugir pentru achiziţia de utilaje speciale destinate fabricaţiei muniţiei de tip NATO

179398 – 15092026 – Reprezentanţii Uzinei Mecanice (UM) Cugir au anunţat luni pe facebook că a fost semnat un contract în valoare de 54 de milioane de euro, care vizează modernizarea infrastructurii industriale, creşterea capacităţii de producţie şi diversificarea gamei de fabricaţie a muniţiei de tip NATO.

Programul strategic de modernizare în vederea creșterii capacității de producție și diversificării gamei de fabricație a muniției de tip NATO, calibru 5,56 x 45 mm și calibru 12,7 x 99 mm, a Uzinei Mecanică Cugir, cu o valoare estimată de 552,9 milioane de lei, a mai parcurs o etapa

Uzina Mecanică Cugir a semnat, la data de 11 septembrie 2026, contractul în valoare de 54 de milioane de euro pentru furnizarea unor utilaje speciale, executate la temă, destinate producției de elemente de muniție NATO, calibrul 12,7 x 99 mm.

Contractul vizează modernizare infrastructurii industriale, creșterii capacității de producție și diversificării gamei de fabricație a muniției de tip NATO și urmărește îmbunătățirea condițiilor de muncă, precum și creșterea eficienței și a responsabilității față de mediu.

Semnarea acestui contract este un moment de referință pentru Uzina Mecanică Cugir și reprezintă rezultatul unui efort comun al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, ROMARM, Administratorului Special, Consiliului de Administrație, organizațiilor sindicale și, nu în ultimul rând, conducerii companiei și profesioniștilor care au contribuit la fundamentarea, coordonarea și implementarea proiectului.

Programul de investiții derulat la UMC reprezintă cel mai important proiect de dezvoltare al companiei din ultimele trei decenii și deschide noi perspective de dezvoltare, prin modernizare tehnologică, creșterea capacității industriale și consolidarea poziției companiei în industria națională de apărare, cu atenție acordată protecției mediului, eficienței utilizării resurselor și îmbunătățirii condițiilor de muncă,” transmite conducerea Uzinei Mecanice Cugir.