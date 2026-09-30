Cum poate pierde România specialiști din domeniul nuclear

179519 – 30092026 – Falimentul Companiei Naționale a Uraniului (CNU) ridică probleme privind securitatea aprovizionării cu materie primă pentru sectorul nuclear românesc, în condițiile în care Tribunalul București a dispus intrarea în faliment și dizolvarea societății, aflată în insolvență din decembrie 2021.

Deputatul de Tulcea Cosmin Andrei, afiliat Grupului Parlamentar PSD, a adresat o întrebare Ministerului Energiei în care solicită clarificări privind măsurile pe care Guvernul le are în vedere după încetarea activității companiei.

CNU nu a reușit să își redreseze activitatea după respingerea planului de reorganizare în 2025. Potrivit parlamentarului, compania a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 897.290 de lei și profit 0.

„Decizia instanței marchează sfârșitul trist al unei importante societăți strategice deținute integral de statul român prin Ministerul Energiei”, a declarat Cosmin Andrei. El a atras atenția asupra pierderii personalului calificat din sectorul nuclear. Guvernul a aprobat recent alocarea a 3,23 milioane de lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru plata veniturilor lunare de completare destinate celor aproximativ 30 de specialiști care urmează să fie disponibilizați.

Deputatul susține că una dintre principalele probleme după falimentul CNU este administrarea obligațiilor de mediu și de securitate nucleară asociate patrimoniului companiei. Activele urmează să fie sigilate și administrate de un lichidator judiciar.

O parte importantă a patrimoniului CNU a fost preluată de Nuclearelectrica. În decembrie 2022, compania a preluat linia de procesare a concentratului de uraniu de la Feldioara.

Cosmin Andrei cere Ministerului Energiei să precizeze cum va fi asigurată materia primă necesară sectorului nuclear, în condițiile dezvoltării capacităților de producție de la Cernavodă și a proiectelor privind reactoare modulare mici.

El solicită, de asemenea, clarificări privind posibilitatea reluării extracției de uraniu în România, inclusiv prin deschiderea unor noi perimetre miniere, precum și privind alimentarea instalației de procesare de la Feldioara prin importuri și parteneriate externe.

Deputatul cere Ministerului Energiei un plan guvernamental privind constituirea și menținerea unei rezerve strategice naționale de combustibil nuclear, argumentând că aceasta ar reduce expunerea sistemului energetic la eventuale blocaje ale lanțurilor internaționale de aprovizionare.