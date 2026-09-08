Cum te poți apăra, fără să mergi în instanță, dacă o platformă online îți șterge contul sau conținutul

Cum te poți apăra, fără să mergi în instanță, dacă o platformă...

179335 – 08092026 – Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului european privind serviciile digitale (DSA), utilizatorii au dobândit drepturi concrete în relația cu marile platforme online. Printre cele mai importante: posibilitatea de a contesta deciziile de moderare a conținutului printr-un mecanism extrajudiciar — adică fără avocați, fără tribunal și, cel mai important, fără costuri.

Dacă o platformă șterge o postare, restricționează vizibilitatea, suspendă sau închide un cont, utilizatorii se pot proteja prin contestarea direct la platformă, printr-o reclamație directă (nu costă nimic și poate fi făcută online), sau pot apela la mediator.

Organismele de soluționare extrajudiciară a litigiilor sunt entități certificate de autoritățile naționale, care trebuie să ofere un răspuns, în mod normal, în cel mult 90 de zile. Doar în cazuri cu adevărat complicate termenul poate ajunge la 180 de zile. Soluția propusă de aceste organisme nu este însă obligatorie pentru niciuna dintre părți.

Până în prezent, în România niciun astfel de mediator nu a cerut ANCOM certificarea în România, dar se poate apela la organisme de acest tip din alte state membre ale UE.

Platformele online trebuie să informeze utilizatorii despre posibilitatea de a apela la medierea extrajudiciară.

De asemenea, pe site-ul ANCOM există un ghid pentru astfel de situații.

Pentru platformele mari – Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn – supravegherea nu aparține exclusiv ANCOM, ci este împărțită cu Comisia Europeană și cu autoritatea din țara în care platforma respectivă este înregistrată în UE.