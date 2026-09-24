Cum trăiesc româncele perimenopauza și menopauza: 52% s-au simțit nepregătite 

179473 – 24092026 – Aproape jumătate dintre femeile din România aflate în perimenopauză sau menopauză (47%0 spun că s-au învinovățit uneori pentru schimbările prin care trec, considerând că nu au suficientă voință sau disciplină. În același timp, 52% dintre femeile de peste 40 de ani afirmă că s-au simțit nepregătite înainte de apariția primelor schimbări, deși 72% se consideră bine sau foarte bine informate despre menopauză.

Datele sunt cuprinse în sondajul „Cum trăiesc româncele perimenopauza și menopauza”, realizat de iVOX la inițiativa Novo România, în perioada 1–8 septembrie 2026, pe un eșantion de 852 de respondente adulte. Întrebările referitoare la perimenopauză și menopauză au fost adresate femeilor de peste 40 de ani.

Cea mai frecvent observată schimbare la debutul perimenopauzei sau menopauzei este creșterea în greutate ori modificarea formei corpului, menționată în 18% dintre răspunsuri. Dificultatea de a slăbi sau creșterea în greutate se află și printre principalele preocupări ale femeilor în această perioadă.

51% dintre respondente spun că nu își mai recunosc corpul sau starea generală. Legătura dintre schimbările corporale și menopauză nu este identificată imediat de toate respondentele. Pentru 32%, această legătură a devenit clară după mai mult de șase luni de la apariția schimbărilor, în timp ce alte 19% spun că încă nu sunt sigure sau nu știu dacă există o legătură.

Dieta, principala măsură pentru controlul greutății

Dieta reprezintă 55% dintre măsurile menționate de femei atunci când încearcă să slăbească, să își gestioneze greutatea sau să revină la forma fizică dorită. Alte opțiuni menționate sunt mersul la sala de fitness (17%), alergarea (15%) și tratamentele medicamentoase (11%).

Sondajul arată că femeile caută frecvent informații pe cont propriu. Alimentația și internetul cumulează aproape 40% dintre măsurile menționate pentru documentare și gestionarea situației. Discuția cu un medic reprezintă 16%, iar începerea unei activități fizice mai intense – 17%.

În ceea ce privește sursele de informare despre menopauză, consultațiile medicale și medicii activi în social media reprezintă împreună 48% dintre mențiuni.

Peste 60% dintre nevoile indicate sunt legate de sprijin medical

Întrebate ce le-ar fi ajutat să traverseze mai ușor această etapă, respondentele indică în principal nevoia de sprijin medical. Informațiile medicale mai clare și mai accesibile reprezintă 23% dintre răspunsuri, accesul mai ușor la sprijin și soluții medicale, 20%, iar o discuție timpurie cu un medic – 18%.

„Faptul că 7 din 10 femei se consideră informate, dar peste jumătate spun că s-au simțit nepregătite atunci când au apărut schimbările, arată că între a ști ce este menopauza și a înțelege cu adevărat ce se întâmplă în propriul corp există încă un decalaj”, a declarat Cecilia Radu, director general al Novo România.

Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, medic endocrinolog, susține că evaluarea medicală și discuția cu pacienta trebuie să țină cont de schimbările individuale și de istoricul medical.

La rândul său, dr. Anca Sultan, medic specialist obstetrică-ginecologie, afirmă că unele femei își compară corpul cu cel de acum 10 sau 20 de ani și ajung să interpreteze dificultatea de a reveni la greutatea sau mărimea vestimentară de atunci ca pe un eșec personal.

Menopauza, mai puțin discutată decât schimbările hormonale din adolescență

Sondajul arată că 63% dintre respondente sunt de acord că despre schimbările hormonale din adolescență se vorbește mai firesc decât despre cele asociate menopauzei.

Potrivit datelor World Obesity Atlas 2025, peste 70% dintre adulții din România se află în zona de suprapondere și obezitate. Pentru femeile care trec prin perimenopauză sau menopauză, sondajul urmărește astfel relația dintre modificările de greutate, percepția asupra propriului corp, informare și accesul la sprijin medical.

Sondajul „Cum trăiesc româncele perimenopauza și menopauza” a fost realizat online, prin metoda CAWI – Computer Assisted Web Interviewing, pe un eșantion de 852 de respondente adulte. Marja de eroare pentru întrebările tematice este de aproximativ ±5,4%, la un nivel de încredere de 95%.