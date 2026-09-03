Deputatul Fechet vrea consens politic pentru Apărare și face apel la ”partridele democratice”

179309 – 03092026 – Deputatul PNL Mircea Fechet face apel la consens național pentru apărarea României și atrage atenția că România nu trebuie să confunde obișnuința cu siguranța.

În viziunea lui Mircea Fechet, în contextul repetatelor incidente cu drone de la graniță este nevoie de vigilență, pregătire și consens politic pentru apărarea națională, care să nu țină cont de ciclurile electorale.

La începutul noii sesiuni parlamentare, Fechet a făcut un apel către partidele democratice (n.r. – în România, toate partidele înscrise în Registrul formațiunilor politice sunt democratice) pentru asumarea unei poziții comune în problemele fundamentale de securitate națională. În opinia sa, noua sesiune parlamentară trebuie să aducă un calendar legislativ pentru actualizarea cadrului apărării și pregătirea populației pentru situații de urgență, cu responsabilitate în folosirea fondurilor publice și control parlamentar asupra proiectelor asumate.

Referindu-se la numeroasele relatări de presă despre incidentele cu drone, deputatul a atras atenția că s-a ajuns la o ”anestezie socială”: ”Mulți români (…) dau din cap și trec mai departe. Este omenește să te obișnuiești cu ceea ce se repetă. Devine, însă, periculos când obișnuința se transformă în anestezie socială”.

Fechet s-a referit și la nevoia actualizării legislației în domeniul apărării și a cerut Parlamentului să stabilească un calendar legislativ pentru actualizarea cadrului de apărare și pentru pregătirea populației în situații de urgență.

”Consensul pe apărare înseamnă continuitate și control parlamentar, bani cheltuiți cu răspundere și proiecte duse până la capăt. Înseamnă să acceptăm că ne pot despărți opinii, dar fără să punem la negociere siguranța țării, interesul național. Ca parlamentar liberal, cred că această limită trebuie asumată de fiecare partid democratic.

NATO nu vede semnele unui atac iminent asupra Alianței, însă avertizează că Rusia își intensifică atacurile asupra Ucrainei și acțiunile hibride în Europa. În aceste condiții, avem o datorie față de români: să NU cultivăm nepăsarea.

Pentru că nici nepăsarea, nici obișnuința nu ne apără când consecințele războiului trec Dunărea. Ne apără vigilența, solidaritatea și înțelepciunea de a nu confunda liniștea cu siguranța”, a menționat deputatul Mircea Fechet.