Deschiderea ocazională a unui punct de trecere a frontierei în zona comunei Uivar, județul Timiș

179370 – 11092026 – La inițiativa Consiliului Județean Timiș, în colaborare cu autoritățile române și sârbe, va fi deschis temporar un punct de trecere a frontierei în zona comunei Uivar, județul Timiș. Acesta va funcționa pe pista de biciclete amenajată de-a lungul canalului Bega, între Timișoara (România) și Zrenjanin (Serbia).

Punctul de trecere va avea următorul program de funcționare:

11-12-13 septembrie 2026 – inclusiv pe apă , între orele 08:00–20:00;

– , între orele 08:00–20:00; 18-19-20 septembrie 2026 – inclusiv pe apă , între orele 08:00–20:00;

– , între orele 08:00–20:00; 26-27 septembrie 2026 , între orele 08:00-20:00;

, între orele 08:00-20:00; 24-25 octombrie 2026, între orele 08:00-20:00;

Scopul acestei deschideri temporare este de a încuraja mobilitatea transfrontalieră și de a atrage vizitatori în contextul evenimentelor culturale desfășurate pe ambele maluri ale canalului Bega, în România și Serbia.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara a luat toate măsurile necesare pentru asigurarea unei desfășurări eficiente și sigure a formalităților de trecere a frontierei pentru participanții la evenimente, cât și pentru turiști.

Atenție! Persoanele care doresc să tranziteze frontiera în Serbia trebuie să dețină un document de călătorie valabil – carte de identitate sau pașaport. În cazul minorilor este obligatorie prezentarea tuturor documentelor legale necesare pentru ieșirea din țară, conform legislației în vigoare.