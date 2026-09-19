Deschiderea Punctului de frontieră  Sighetu Marmației II, România – Bila Țerkva, Ucraina

179437 – 19092026 – Guvernul a hotărât deschiderea Punctului internațional de trecere a frontierei de stat şi a Biroului Vamal de Frontieră Sighetu Marmaţiei II, România – Bila Ţerkva, Ucraina pentru traficul rutier și transportul de mărfuri și pasageri, precum și pentru traficul pietonal, cu regim de funcţionare permanent.

Deschiderea punctului de trecere a frontierei se realizează etapizat, în funcție de finalizarea construcției infrastructurii necesare, după cum urmează:

• în prima fază – pentru circulația vehiculelor de transport persoane cu o masă maximă autorizată mai mica sau egală cu 3,5 tone;

• în faza a II-a – și pentru circulația vehiculelor cu o masă maximă autorizată de peste 3,5 tone (inclusiv autobuze);

• în faza a III-a – și pentru trafic pietonal.

De la data de 31.12.2027, data deschiderii finale a punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene Sighetu Marmației II, punctul internaţional de trecere a frontierei de stat româno – ucrainene Sighetu Marmaţiei (România) – Solotvino (Ucraina), va funcționa în regim de trafic pietonal și rutier, în acest din urmă caz exclusiv pentru servicii de urgență și în scop oficial, de către posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu emise de autoritățile române, respectiv ucrainene.

Administratorul punctului de trecere a frontierei de stat Sighetu Marmației II va fi Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

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