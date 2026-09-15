DIICOT, percheziții în două dosare de trafic de droguri la Arad

179397 – 15092026 – Astăzi, 15 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Arad, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, au pus în aplicare 33 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Arad, în două dosare penale privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și efectuare de operaţiuni cu substanţe susceptibile să producă efecte psihoactive, fără drept. Una dintre cauze vizează și săvârșirea infracțiunii de punerea la dispoziţie, a locuinței pentru consumul ilicit de droguri.

Din actele de urmărire penală efectuate a reieșit faptul că, în intervalul cuprins între lunile martie și septembrie 2026, în baza aceleiași rezoluții infracționale, un număr de peste 15 făptuitori, inclusiv minori, au procurat, depozitat, deținut, transportat și vândut, droguri de mare risc și produse psihoactive (4 CMC, 4 MMC, a-Etilaminopentiofenonă) către consumatori de pe raza județului Arad.

De asemenea, un făptuitor a pus la dispoziție, cu știință, un imobil situat în municipiul Arad, unde cu ocazia unor petreceri tematice s-au consumat substanțe stupefiante.

În cadrul acțiunilor au fost puse în aplicare peste 40 de mandate de aducere, audierile desfășurându-se la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Arad.

Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș Severin, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Arad, jandarmilor Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Arad și ai Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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