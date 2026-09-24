Din programul Mureșan: nu cresc taxele, nu cresc impozitele, dar nici salariile și pensiile. Ba unele s-ar putea reduce

Din programul Mureșan: nu cresc taxele, nu cresc impozitele, dar nici salariile...

179478 – 24092026 – Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat principalele linii ale programului de guvernare propus de PNL, USR și UDMR. Documentul cuprinde 28 de direcții și măsuri privind fiscalitatea, administrația, investițiile, sănătatea, energia, fondurile europene, digitalizarea și politica externă.

În domeniul fiscal, programul prevede fără impozite noi în 2027, menținerea cotei unice și reducerea TVA la 19%, în funcție de situația bugetară, deci nu acum. Orice modificare a Codului fiscal ar urma să fie anunțată cu cel puțin șase luni înainte (n.r. – legea oricum prevede acest lucru, dar nu este respectat).

Programul prevede, de asemenea, indexarea pensiilor și alocațiilor în 2027, ”în limita posibilităților bugetare” (n.r. – deci nu potrivit legii în vigoare), precum și elaborarea unei noi legi a salarizării unitare, bazată pe principiul „salariu egal pentru muncă egală”. Documentul precizează că reforma nu va conduce la diminuarea veniturilor actuale, adică aceeași declarație făcută de Ilie Bolojan și Dragoș Pâslaru.

Pentru administrația publică, Mureșan propune reducerea numărului de parlamentari și secretari de stat, comasarea instituțiilor cu atribuții similare și realizarea unui audit funcțional al administrației. Potrivit programului, din iulie 2027, jumătate din economiile obținute prin reforma administrației ar urma să fie utilizate pentru reducerea taxării muncii (n.r. – aici este vorba de o promisiune mai veche a USR).

În cazul companiilor de stat, programul prevede selectarea conducerilor pe criterii de competență și listarea unor companii la bursă. O parte din veniturile obținute de stat ar urma să fie direcționată către conturi de economii pentru copii, accesibile după împlinirea vârstei de 18 ani (n.r. – aceste promisiuni le-au făcut în anii trecuți Liviu Dragnea și Eugen Teodorovici).

În economie, Guvernul propus își asumă sprijinirea companiilor care produc și exportă și creează locuri de muncă în România, cu obligația menținerii acestora timp de cel puțin cinci ani. Programul include și o regândire a schemei de ajutoare de stat.

La energie, obiectivul anunțat este reducerea costurilor prin creșterea producției interne, investiții în rețele și capacități de stocare și dezvoltarea unor proiecte în hidroenergie, la Cernavodă și pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră. Pentru gospodăriile cu venituri mici sunt prevăzute forme de sprijin direct pentru plata facturilor.

În privința fondurilor europene, programul urmărește finalizarea proiectelor de infrastructură aflate în derulare și atragerea a cel puțin 10 miliarde de euro anual din fonduri europene. Investițiile publice ar urma să fie prioritizate în funcție de proiectele deja începute, cu accent pe infrastructură rutieră, energie, spitale și școli.

În sănătate, programul prevede consolidarea rolului medicului de familie ca prim punct de contact, digitalizarea traseului pacientului, dublarea finanțării pentru prevenție, extinderea programelor de depistare precoce și a vaccinării compensate. Pentru pacienții cu cancer și boli rare sunt propuse trasee medicale și acces mai rapid la tratamente.

Programul include și reforma pensiilor speciale, cu recalcularea pensiilor din sistemele de apărare și ordine publică în funcție de contribuție și vechime (n.r. – aici pare a fi doar o promisiune fără niciun fel de acoperire).

În justiție, Mureșan propune limitarea posibilității procurorului general și a procurorului-șef al DNA de a interveni în orice dosar penal aflat în competența structurilor respective. Este prevăzută și extinderea monitorizării electronice a agresorilor în cazurile de violență domestică.

Digitalizarea administrației este o altă direcție a programului. Până în 2028, cel puțin 50% dintre serviciile publice ar urma să fie disponibile integral online, iar cinci milioane de români să aibă identitate digitală și acces la servicii publice de pe telefon. Documentul prevede și utilizarea inteligenței artificiale în administrație, cu respectarea normelor privind protecția datelor.

Pentru alegerile din 2028 sunt prevăzute măsuri pentru combaterea utilizării deepfake-urilor și a campaniilor de dezinformare. Programul include, de asemenea, măsuri împotriva xenofobiei, rasismului și antisemitismului.

În politica externă, Guvernul propus își asumă consolidarea profilului proeuropean și transatlantic al României, finalizarea procesului de aderare la OCDE și negocierea viitorului buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

Mureșan a precizat că liniile prezentate reprezintă baza programului de guvernare al viitorului Cabinet PNL-USR-UDMR. Documentul urmează să fie depus Parlamentului în cadrul procedurii de învestitură.

Deocamdată, nicio șansă în Parlament

De când a fost desemnat, Mureșan nu a scăpat ocazia să atace PSD în fiecare zi, deși îi vrea voturile pentru învestire. Mai mult, spune că dacă PSD nu-i va vota cabinetul și programul înseamnă că social-democrații sunt ”anti-europeni”.

Președintele PSD Sorin Grindeanu i-a spus miercuri, lui Ilie Bolojan, că PSD nu va vota cabinetul Mureșan, reamintindu-i că PSD nu va susține învestirea unui guvenr din care nu face parte. De asemenea, nu există susținere nici din partea AUR și nici din partea celorlalte blocuri politice din Parlament, chiar dacă ”pe surse” tot apar informații potrivit cărora PNL și USR negociază ”om cu om”.