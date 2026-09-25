Discuții la Guvern cu S&P despre deficitul bugetar și menținerea ratingului României

Ce spunea S&P în luna mai 2026, imediat după căderea Guvernului Bolojan

179486 – 25092026 – Premierul Ilie Bolojan a primit joi, la Palatul Victoria, delegația Standard & Poor’s, aflată la București pentru evaluarea periodică a situației economice și fiscale a României. La discuții au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru.

Întâlnirea are loc înaintea evaluării programate de S&P pentru 2 octombrie 2026. Agenția a precizat că data publicării evaluării a fost menținută în calendarul său după o abatere de la calendarul inițial, determinată de dizolvarea coaliției guvernamentale în urma votului de neîncredere din Parlamentul României.

La 15 mai 2026, S&P a confirmat ratingul suveran al României la BBB-/A-3, pentru datoriile pe termen lung și scurt, în valută și în lei. Perspectiva a rămas negativă. Ratingul BBB- este ultima treaptă din categoria investment grade.

Agenția a confirmat acest calificativ în aprilie 2026 și a indicat riscurile legate de implementarea consolidării fiscale și de eventualele abateri de la traiectoria de reducere a deficitului.

Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul bugetului general consolidat a fost de 48,08 miliarde de lei în primele șapte luni din 2026, echivalentul a 2,34% din PIB, față de 76,44 miliarde de lei, respectiv 3,99% din PIB, în aceeași perioadă din 2025. Reducerea nominală a fost de 28,36 miliarde de lei, iar veniturile bugetare au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu 2,9%.

S&P estima în aprilie că deficitul administrației publice va coborî de la 7,7% din PIB în 2025 la 6,5% în 2026 și 5,5% în 2027.

S&P a arătat că perspectiva negativă reflectă riscurile privind aplicarea măsurilor de consolidare a finanțelor publice și reducerea deficitelor externe în următoarele șase până la 12 luni. Agenția a indicat, de asemenea, expunerea României la modificări ale încrederii investitorilor, în condițiile unor necesități ridicate de finanțare externă și ale unei ponderi importante a datoriei guvernamentale deținute de nerezidenți.

Potrivit S&P, ratingul României ar putea fi redus dacă blocajul guvernamental s-ar prelungi sau dacă autoritățile nu ar reuși să continue reducerea deficitului fiscal în 2027. Agenția a indicat drept risc și posibilitatea ca România să nu primească fondurile europene estimate pentru 2026-2027, ceea ce ar afecta perspectivele de creștere economică, consolidarea fiscală și riscurile privind balanța de plăți.

Un alt scenariu de risc menționat de S&P este o deteriorare mai severă sau prelungită a pieței energiei ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, cu efecte asupra inflației, creșterii economice, balanței de plăți și situației fiscale.

În scenariul pozitiv, S&P ar putea revizui perspectiva României de la negativă la stabilă dacă deficitele fiscal și extern s-ar reduce substanțial, susținute de reluarea creșterii economice.

În discuția cu reprezentanții agenției, Ilie Bolojan a prezentat evoluția deficitului bugetar și măsurile adoptate de Guvern. Potrivit datelor prezentate de Executiv, deficitul bugetar din primele șapte luni ale anului 2026 a scăzut cu peste 28 de miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025.

„Anul trecut și în prima parte a acestui an am luat măsuri pentru a corecta situația cheltuielilor publice, iar punerea lor în aplicare a dus la reducerea deficitului bugetar și a asigurat respectarea angajamentelor luate de România față de partenerii externi”, a declarat premierul.

Bolojan a spus că evoluția finanțelor publice în 2027 va depinde de construcția bugetului pentru anul viitor și de continuarea politicilor de reducere a deficitului.

„Dacă menținem linia politicilor actualului guvern – și pentru sănătatea economiei este important să o menținem – putem continua traiectoria de reducere a deficitului bugetar”, a afirmat premierul.

Discuțiile au vizat și reformele pe termen mai lung, între care eficientizarea administrației, reforma companiilor de stat, prioritizarea cheltuielilor publice și menținerea investițiilor care contribuie la creșterea economică. În cazul companiilor de stat, Bolojan a indicat reducerea subvențiilor de la buget și creșterea profitabilității.

Premierul a susținut că menținerea credibilității externe a României și a încrederii investitorilor depinde de continuarea reformelor asumate de Guvern.

„Sunt optimist că oamenii politici care au interes ca România să rămână stabilă vor continua linia politicilor guvernamentale pentru păstrarea echilibrelor și reducerea deficitului bugetar”, a declarat Ilie Bolojan.

Evaluarea S&P din 2 octombrie vine după ce agențiile Fitch și Moody’s au menținut România în categoria investment grade. Pentru S&P, principala temă rămâne capacitatea autorităților de a menține consolidarea fiscală și de a respecta traiectoria de reducere a deficitului.