DNSC : Atenție: emailuri sub identitatea Exim Banca Românească

179442 – 20092026 – Un email fals circulă sub numele Exim Banca Românească și cere „actualizarea contului” în doar 2 minute, sub amenințarea suspendării cardului. Adresa reală de expediere nu are nicio legătură cu banca (bounces-ckx8eg@localhost.co.u’k), semn de folosire a identității instituției.

Semnale de alarmă:

Adresă de expediere neobișnuită sau nelegată de domeniul oficial al instituției

Termen foarte scurt pentru acțiune („2 minute”)

Amenințare cu suspendarea contului sau a cardului

Solicitare de date personale (act de identitate, adresă, ocupație, telefon) printr-un link din email

Referiri la legislație sau proceduri oficiale, folosite pentru a părea legitim

Recomandări:

Nu accesați linkuri din emailuri neașteptate, chiar dacă par oficiale

Verificați direct pe site-ul sau aplicația băncii, folosind adresa introdusă manual în browser

Contactați banca prin canalele oficiale afișate pe cardul dvs. sau pe site-ul oficial

Nu introduceți date personale sau bancare în urma unui astfel de mesaj

Raportați emailul ca phishing și ștergeți-l

Pentru raportarea la DNSC folosiți formularul https://pnrisc.dnsc.ro/ sau apelați 1911.

Blacklist-ul DNSC este actualizat constant cu site-uri frauduloase depistate în activitatea de monitorizare, iar extensia de browser le blochează automat accesul atunci când este activă.