DNSC: Atenție la rețelele Wi-Fi publice nesecurizate. Vă puteți expune datele

179416 – 17092026 – O rețea Wi-Fi publică nesecurizată poate crește riscul ca datele și activitatea online să fie expuse sau interceptate de persoane rău intenționate.

Înainte de a vă conecta într-o cafenea, aeroport, hotel sau centru comercial, DNSC vă recomandă să verificați rețeaua pentru a vă proteja datele.

Atunci când este posibil, pentru activități sensibile, folosiți datele mobile.

Verificați numele rețelei cu personalul locației înainte de conectare.

Evitați autentificarea în conturi importante sau efectuarea operațiunilor bancare pe rețele Wi-Fi publice nesecurizate.

Dezactivați conectarea automată la rețele Wi-Fi necunoscute.

Opriți partajarea fișierelor atunci când folosiți o rețea publică.

O conexiune gratuită nu trebuie să vină cu prețul datelor Dvs.