După ovine și suine, cu ochii pe păsări

179484 – 25092026 – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) se alătură campaniei europene #NoBirdFlu, derulată în această toamnă de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) și Comisia Europeană pentru prevenirea gripei aviare. Campania se adresează în principal micilor fermieri și persoanelor care cresc păsări în gospodării.

Riscul de gripă aviară crește în sezonul rece, când păsările sălbatice migratoare traversează Europa și se concentrează în număr mare în anumite zone. ANSVSA atrage atenția că virusul poate ajunge în gospodării și prin contact indirect, inclusiv prin încălțăminte, furaje, unelte sau echipamente contaminate.

România este una dintre cele zece țări incluse în campania #NoBirdFlu, alături de Belgia, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia și Spania. Campania urmărește creșterea nivelului de informare și aplicarea măsurilor de biosecuritate în fermele mici și în gospodării.

Autoritățile recomandă limitarea accesului persoanelor și echipamentelor în adăposturi, curățarea și dezinfectarea spațiilor, protejarea furajelor și a surselor de apă și împiedicarea contactului păsărilor domestice cu cele sălbatice. Găinile, rațele și curcanii trebuie ținuți separat, iar plasele și împrejmuirile trebuie verificate periodic.

Scăderea consumului de hrană sau apă, apariția semnelor respiratorii ori mortalitatea bruscă trebuie raportate imediat medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau DSV.