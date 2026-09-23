Europenii fac mai multă activitate fizică

179468 – 23092026 – Cel de-al șaselea sondaj Eurobarometru privind sportul și activitatea fizică lansat de Comisia Europeană arată o creștere a nivelurilor de activitate fizică în întreaga UE comparativ cu ultimul sondaj publicat în 2022. De exemplu, ponderea cetățenilor care fac exerciții fizice de mai multe ori pe săptămână a crescut la 38 % (în creștere cu 6%), în timp ce ponderea cetățenilor care fac exerciții fizice aproape zilnic a crescut la 9 % (în creștere cu 3%). În același timp, ponderea europenilor care nu fac niciodată sport a scăzut de la 45 % în 2022 la 39 % în acest an.

Principalele motive pentru care europenii au început să facă mai multe mișcare fizică țin de îmbunătățirea sau menținerea sănătății fizice (44%) și relaxare (39%), 26% implicându-se în sport sau activitate fizică cu scopul declarat de a-și îmbunătăți sănătatea mintală. 65% dintre cei intervievați consideră că relaxarea susține pentru sănătatea mintală, aceasta fiind cea mai importantă motivație.

Parcurile și spațiile în aer liber rămân cel mai popular loc pentru exerciții fizice (47%, stabil din 2022), urmate de unitățile de sănătate și de fitness (în creștere de la 33 % la 39 %) și de naveta activă (în creștere de la 24% la 37% – cea mai mare creștere în toate categoriile).

În ceea ce privește participarea și implicarea în activități sportive, există diferențe între grupurile sociodemografice. Persoanele tinere, cei cu un nivel mai ridicat de educație și persoanele cu mai puține dificultăți financiare raportează în mod constant niveluri mai ridicate de participare la activități sportive. Respondenții mai în vârstă și pensionarii tind să participe mai rar. Diferențele de gen sunt, în general, modeste, bărbații fiind puțin mai predispuși să se implice în mod regulat în activități sportive și fizice.

Săptămâna europeană a sportului 2026 încurajează pe toată lumea să #BeActive pas cu pas

În perioada 23-30 septembrie în UE este marcată cadrul Săptămâna europeană a sportului, fiind încurajate activitățile sportive și beneficiile activității fizice. Motto-ul campaniei din 2026 „#BeActive Your Way” subliniază că chiar și pașii mici către o viață mai sănătoasă și mai activă contează.

În întreaga Europă pentru ediția din acest an a Săptămânii europene a sportului sunt organizate mii de evenimente la care sunt invitate să participe persoane de toate vârstele, mediile și abilitățile. Deschiderea oficială va avea loc la Dublin, Irlanda, pe 23 septembrie.

Evenimentul Săptămâna europeană a sportului a fost lansat de Comisia Europeană în 2015 pentru a răspunde crizei tot mai mari a inactivității.