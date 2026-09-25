Evenimentul „BeHealthy Fitness Festival 2026″ modifică sâmbătă șapte linii de transport public

179490 – 25092026 – Liniile 73, 104, 116, 117, 123, 312 și 323 vor funcționa pe trasee modificate pe parcursul zilei de sâmbătă, 26 septembrie 2026, ca urmare a desfășurării evenimentului sportiv „BeHealthy Fitness Festival 2026″. Traficul rutier va fi restricționat, între orele 07:00-18:00, pe Bd. Mircea Vodă (segmentul cuprins între Bd. Unirii și Pasaj Mărășești), iar între orele 08:30-13:30, restricțiile vor fi aplicate și pe Bd. Unirii, segmentul cuprins între Bd. Mircea Vodă și Str. Nerva Traian.

Din acest motiv, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) modifică liniile de transport public menționate mai jos, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, după cum urmează:

Linia 73:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Piaţa de Gros” şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Unirii (Piaţa Unirii), apoi pe Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, pȃnă la staţia „Piaţa Sf. Vineri”.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 104:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Complex Pantelimon” şi intersecția Bd. Unirii/Str. Nerva Traian, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Pasaj Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, Splaiul Independenţei, apoi traseul actual.

Linia 116:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „CFR Progresul” şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Unirii/ Bd. I.C. Brătianu (Piaţa Unirii), apoi pe Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, pȃnă la staţia „Piaţa Sfânta Vineri”.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 117:

– va funcţiona între terminalul „Cartier Confort Urban” şi Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Unirii/ Bd. I.C. Brătianu (Piaţa Unirii), apoi pe un traseu modificat pe Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, pȃnă la staţia „Piaţa Sfânta Vineri”.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 123:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecţia Calea Vitan/Bd. Octavian Goga/Calea Dudeşti, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, Splaiul Independenţei, apoi traseul actual.

Linia 312:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Bd. Alexandru Obregia” şi intersecţia Splaiul Unirii/Bd. Mărășești, apoi pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piața Unirii, până la staţia „Piaţa Unirii 1″ cu întoarcere pe Splaiul Unirii, apoi traseul actual.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 323:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Zețarilor” şi intersecţia Bd. Mircea Vodă/Bd. Mărășești, apoi pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii, până la staţia „Piaţa Unirii 1″, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual.

TPBI recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, a aplicației gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informații actualizate privind traseele și programele de circulație.