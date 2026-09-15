Exercițiul de mobilizare MOBEX NT-SV-BT-26

179393 – 15092026 – Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX NT-SV-BT-26 se desfăşoară, în perioada 14-18 septembrie, simultan în județele Neamț, Suceava și Botoşani.

MOBEX NT-SV-BT-26 este organizat şi condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

O parte dintre rezerviștii cu domiciliul în respectivele județe vor participa, pe durata unei zile, la activități specifice de pregătire, în unitățile militare în care sunt repartizați.

De asemenea, în județul Neamț, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va evalua nivelul de pregătire a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice și operatorilor economici cu sarcini pe linia pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare.

Miercuri, 16 septembrie, în cadrul MOBEX NT-SV-BT-26 se va desfăşura o secvență de antrenament cu rezerviştii în Poligonul de tragere Gârleni, județul Bacău.