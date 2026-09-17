Fechet cere revizuirea autoexcluderii de la jocurile de noroc și implicarea băncilor în blocarea plăților

179413 – 17092026 – Deputatul liberal Mircea Fechet solicită Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și Ministerului Finanțelor revizuirea mecanismului de autoexcludere de la jocurile de noroc și propune implicarea băncilor și a procesatorilor de plăți în blocarea tranzacțiilor pentru persoanele care au cerut să nu mai aibă acces la astfel de servicii.

Fechet susține că actuala procedură permite unei persoane care a solicitat autoexcluderea să revină asupra deciziei. Deputatul afirmă că procedura de retragere a consimțământului privind autoexcluderea este prezentată pe site-ul ONJN și că revenirea asupra deciziei se poate face într-un interval de cel mult 24 de ore.

„Un om care recunoaște că a pierdut controlul e pus la zid: face tot ce e în stare să se trateze de dependență, să-și redreseze viața și să salveze banii familiei. Însă, pentru asta, are nevoie ca hotărârea lui de a sta departe de ce-i creează dependență să fie mai puternică decât impulsul de a juca din nou”, a declarat Mircea Fechet în Parlament.

Potrivit deputatului, aproximativ 54.000 de români au solicitat până acum să fie radiați din baza de date a ONJN. El consideră că simpla autoexcludere nu oferă o protecție suficientă atât timp cât persoana poate solicita ulterior revenirea.

„Pe site-ul instituției, procedura de autoexcludere vine la pachet cu aceea prin care îți poți retrage consimțământul privind autoexcluderea. Cu alte cuvinte, ai mereu ușa deschisă să te întorci la dependență”, a afirmat deputatul.

Fechet se opune introducerii unor perioade standard de autoexcludere de 12, 24 sau 36 de luni, argumentând că dependența de jocuri de noroc necesită recuperare pe termen lung, monitorizare și sprijin continuu.

„Un om care își recunoaște dependența și care cere să fie oprit trebuie să poată conta pe stat. Fără să mai parieze și pe asta”, a spus Fechet.

El a invocat modele aplicate în alte state europene, unde, potrivit afirmațiilor sale, tranzacțiile către operatorii de jocuri de noroc ale persoanelor autoexcluse sunt blocate, iar deblocarea este condiționată de expirarea unei perioade minime de protecție și de filtre suplimentare.

În declarația din Parlament, deputatul a susținut, de asemenea, că peste 100.000 de români se confruntă cu o formă severă de dependență de jocuri de noroc și că unul din patru adolescenți a jucat cel puțin o dată la păcănele.