179359 – 10092026 – Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație joi, 10 septembrie 2026, o emisiune cu tematică apreciată de colecționari și public intitulată Festivalul baloanelor cu aer cald. Aerostate.

Emisiunea are în componență două mărci poștale (cu valorile nominale de 11 lei și 16 lei), o coliță dantelată (cu valoarea nominală de 32 lei) și un plic „prima zi”.

Pe cele două mărci poștale ale emisiunii sunt prezentate momente din ediții anterioare ale Festivalului baloanelor cu aer cald.

Pe colița emisiunii este redat aerostatul „Mihai Bravul”, care, pe 9 iunie 1874 a realizat primul zbor cu pasageri, deasupra Bucureștiului. Balonul a fost construit la Paris și transportat în România cu ajutorul comerciantului M. Villemont.

La bord s-au aflat ziaristul Grigore Ventura și însuși Villemont. Balonul s-a ridicat din grădina Mitropoliei și a plutit peste oraș, aterizând la circa 45 km distanță. Zborul a durat aproape o oră și a marcat începuturile aviației românești.

În perioada 25–27 septembrie 2026, la Câmpu Cetății, județul Mureș, se va desfășura cea de-a XX-a ediție a Festivalului baloanelor cu aer cald, eveniment organizat de Asociația Sportivă „Nyárádballoon Sky Team”. Manifestarea reunește pasionați ai aeronauticii, echipaje și public dornic să descopere universul spectaculos al zborului cu balonul.

Alegerea zonei Câmpu Cetății drept cadru al festivalului conferă evenimentului un farmec aparte. Peisajul mureșean devine, pentru câteva zile, scena unei adevărate sărbători a culorii și a zborului. Pregătirea aerostatelor, umflarea uriașelor anvelope cu aer cald, aprinderea arzătoarelor și desprinderea lină de la sol alcătuiesc un spectacol impresionant, în care performanța tehnică se îmbină cu frumusețea naturii.

Principiul de funcționare al balonului cu aer cald este pe cât de simplu, pe atât de ingenios: aerul încălzit în interiorul anvelopei devine mai puțin dens decât aerul exterior, generând forța ascensională necesară ridicării aerostatului. Altitudinea este controlată prin reglarea temperaturii aerului din anvelopă, în timp ce deplasarea este determinată în mare măsură de direcția și viteza curenților atmosferici întâlniți la diferite înălțimi. Din acest motiv, fiecare zbor constituie o experiență aparte, aflată într-un dialog permanent cu atmosfera.

Emisiunea filatelică transpune în universul miniatural al mărcii poștale frumusețea și spectaculozitatea acestor aparate de zbor. Prin imagini sugestive, emisiunea evocă atmosfera festivalului și aduce un omagiu tradiției aeronautice, spiritului de aventură și pasiunii pentru zbor.

Marca poștală devine astfel nu doar un obiect destinat francării sau colecționării, ci și un mesager al unui eveniment care unește tehnica, sportul, natura și bucuria descoperirii. Aerostatele purtate de vânt peste meleagurile mureșene ne reamintesc că visul zborului continuă să ridice privirea omului spre cer.

Emisiunea este disponibilă de joi, 10 septembrie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/