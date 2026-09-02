Fiecare cu ce-l doare

179299 – 02092026 – Premierul demis al Guvernului României, Ilie Bolojan, a avut miercuri convorbiri telefonice cu șeful guvernului ucrainean, Sergii Korețki, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre securitatea regională și cooperarea în domeniul apărării.

În discuția cu premierul ucrainean, Bolojan a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și continuarea cooperării în cadrul NATO, al Uniunii Europene și al Coaliției de Voință.

Cei doi oficiali au discutat despre proiecte comune în industria de apărare, inclusiv producția de drone, prin programul SAFE. Pe agenda discuției s-au aflat și infrastructura rutieră Pașcani–Suceava–Siret, finalizarea punctului de trecere a frontierei de la Sighetul Marmației, cooperarea energetică și facilitarea tranzitului de mărfuri ucrainene.

Bolojan a subliniat și necesitatea continuării dialogului privind comunitatea românească din Ucraina.

În convorbirea cu Mark Rutte, premierul român a cerut menținerea atenției NATO asupra Flancului Estic și a Mării Negre, inclusiv prin dislocarea de capabilități aliate în România, pe fondul incursiunilor cu drone în spațiul aerian și maritim național.

Securitatea navigației în Marea Neagră a fost un alt subiect abordat. Bolojan a mulțumit lui Mark Rutte pentru sprijinul acordat României și a reafirmat angajamentul Bucureștiului față de securitatea Flancului Estic.

Discuțiile au vizat atât cooperarea directă cu Ucraina, cât și consolidarea rolului României în arhitectura de securitate a NATO la Marea Neagră.