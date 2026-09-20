Fotografii de Brâncuși prezentate în premieră mondială la Art Safari

179443 – 20092026 – Institutul Cultural Român continuă parteneriatul cu Art Safari prin susținerea expoziției Brâncuși și muzele sale curatoriată de Doina Lemny și prezentată la Art Safari New Museum până pe 20 decembrie 2026. Implicarea Institutului Cultural Român face parte dintr-o colaborare mai amplă cu Art Safari, care urmărește atât valorificarea patrimoniului cultural românesc, cât și dezvoltarea dialogului cultural internațional și promovarea creației românești contemporane. În premieră mondială este prezentat un ansamblu de 40 de fotografii realizate de Brâncuși, aflate în colecția Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, a căror autenticitate a fost confirmată de Doina Lemny.

Brâncuși și muzele sale explorează relația dintre Constantin Brâncuși și femeile care i-au fost apropiate și care au influențat, în diferite moduri, universul său artistic – de la Margit Pogany, Lizica și Irina Codreanu la Nancy Cunard, Mina Loy și Vera Moore. Scenografia expoziției este semnată de Cosmin Florea. Expoziția reunește peste 200 de lucrări și documente, dintre care aproximativ 100 semnate de Brâncuși – fotografii, filme, scrisori, desene și sculpturi –, alături de obiecte care au aparținut muzelor artistului.

Al doilea sezon Art Safari din 2026 deschide totodată noi direcții de dialog cultural româno-american. Expoziția Cristian Mungiu. Fjord, fotografii, deschisă până la 1 noiembrie, prezintă o serie de fotografii realizate de Cristian Mungiu în perioada de documentare pentru filmul Fjord, distins cu premiul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes, și oferă publicului acces la o dimensiune mai intimă a procesului său de creație. Institutul Cultural Român susține pe parcursul anului 2026 promovarea internațională a cineastului și a filmului Fjord, nominalizarea României pentru Premiile Oscar 2027, inclusiv prin premiere și evenimente desfășurate în contextul unor festivaluri și manifestări cinematografice internaționale.

Art Safari New Museum poate fi vizitat la Amzei 13, București. A 19-a ediție Art Safari a fost inaugurată joi, 17 septembrie, alături de un public numeros, artiști, curatori și reprezentanți ai mediului cultural, marcând debutul unui program care reunește expoziții dedicate artei românești și internaționale.