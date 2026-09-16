Grevă a controlorilor de trafic din Belgia

179401 – 16092026 – În perioada 16 septembrie – 10 octombrie 2026, în intervalul orar 22:00–08:00, în Belgia sunt anunțate greve nocturne ale controlorilor de trafic aerian care își desfășoară activitatea pe Aeroportul Charleroi.

Cetățenilor români care au programate călătorii de pe sau către Aeroportul Charleroi li se recomandă să verifice situația zborurilor direct la companiile aeriene și să urmărească eventualele modificări ale programului de călătorie.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 și +32 (0) 2 343 6935. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență pot apela numărul de telefon de permanență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.