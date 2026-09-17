Grindeanu, reacție dură după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Peiu spune că AUR nu va vota Guvernul

Grindeanu, reacție dură după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier....

179422 – 17092026 – Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat joi după desemnarea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, afirmând că a primit decizia președintelui Nicușor Dan „cu surprindere și dezamăgire”.

Într-o postare pe Facebook, liderul social-democrat l-a acuzat pe Mureșan că ar fi făcut, cu câteva zile înainte, „campanie feroce la Bruxelles” pentru tăierea fondurilor europene destinate României.

Grindeanu a susținut că nu înțelege argumentele pentru desemnarea lui Mureșan și a folosit termenul „trădare” cu referirea la activitatea acestuia.

„Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale”, a afirmat liderul PSD.

El a criticat, de asemenea, menținerea lui Ilie Bolojan în funcția de premier interimar și a susținut că situația bugetară a României este dificilă. Grindeanu a afirmat că există „peste 30 de miliarde lipsă în buget”, echivalentul a aproximativ 1,5% din PIB, și a criticat măsurile adoptate pentru reducerea deficitului.

Președintele PSD a anunțat că a convocat pentru luni, 21 septembrie, o ședință a Biroului Permanent Național al partidului, în care va fi analizată propunerea privind formarea unui nou Guvern.

„Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării”, a mai transmis Grindeanu.

La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că nu crede că Siegfried Mureșan va ajunge să prezinte Parlamentului programul și lista Guvernului, susținând că nu va obține suficiente voturi pentru învestire. El a anticipat că următoarea nominalizare a președintelui ar putea fi Sorin Grindeanu, ceea ce, în opinia sa, ar reprezenta „o ușurare pentru efortul PSD”.

Peiu a invocat și declarațiile politice anterioare ale reprezentanților PNL și USR la adresa AUR, despre care a spus că au fost „agresive”.

AUR a transmis, prin prim-vicepreședintele Dan Dungaciu, că partidul nu va vota un Guvern din care nu face parte. Poziția fusese anunțată și înaintea desemnării lui Mureșan.

Siegfried Mureșan a acceptat propunerea președintelui Nicușor Dan. Șeful statului a precizat că, în urma consultărilor de joi de la Palatul Cotroceni, nu s-a conturat o majoritate parlamentară, dar Mureșan a fost persoana care a obținut cele mai multe opțiuni din partea formațiunilor consultate.

Desemnarea lui Mureșan este a treia încercare de formare a unui Guvern în actuala criză politică. Înaintea sa, Eugen Tomac și Adrian Veștea au fost desemnați pentru funcția de premier, iar Guvernul condus de Veștea nu a obținut voturile necesare în Parlament.