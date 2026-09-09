Grupare specializată în cultivarea și comercializarea canabisului, destructurată de polițiștii de frontieră și procurorii DIICOT

179348 – 09092026 – Polițiștii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni și ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au destructurat încă o grupare implicată în cultivarea și comercializarea de droguri de mare risc. La data de 8 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a patru inculpați, cu vârstele cuprinse între 29 și 43 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, în perioada cuprinsă între lunile iunie și septembrie 2026, patru inculpați, cu vârstele cuprinse între 29 și 43 de ani, au acționat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată în scopul obținerii de beneficii materiale din comercializarea de droguri de risc, respectiv canabis.

Astfel, sub coordonarea și împreună cu inculpatul în vârstă de 43 de ani, lider al grupului infracțional organizat, membrii au procurat, din Cehia, diferite cantități de semințe de canabis, pe care le-au introdus în țară pe cale aeriană, prin intermediul unei firme de curierat, cu intenția de a le cultiva.

Ulterior, aceștia au înființat și îngrijit, pe raza comunei Singureni, județul Giurgiu, mai multe culturi de canabis, in-door, în vederea comercializării.

În urma perchezițiilor efectuate au fost găsite și ridicate peste 90 de plante de canabis, aflate în diverse stadii de dezvoltare, aproximativ 4 kilograme canabis, mai mulți saci conținând materie vegetală uscată cu o greutate de aproximativ 38 kilograme, muguri de canabis, instalații pentru întreținerea culturilor, precum și alte mijloace de probă.

Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.