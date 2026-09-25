Guvernul alocă 142,7 milioane de lei pentru 75 de instituții locale de spectacole

Guvernul alocă 142,7 milioane de lei pentru 75 de instituții locale de...

179481 – 25092026 – Guvernul a aprobat joi alocarea sumei de 142,7 milioane de lei pentru 75 de teatre, opere, filarmonici și pentru Ateneu din 50 de localități, aflate în subordinea autorităților administrației publice locale din 34 de județe.

Banii reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat la nivel național în perioada 1 iunie – 31 august 2026 și sunt repartizați UAT-urilor în subordinea cărora funcționează instituțiile de spectacole. Fondurile au fost repartizate pe baza solicitărilor transmise Ministerului Dezvoltării până la 10 septembrie 2026.

Finanțarea se acordă instituțiilor care funcționează sub autoritatea administrațiilor locale și care nu beneficiază de finanțare directă de la bugetul de stat.

Sumele sunt repartizate către instituții din județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

Aceasta este a doua repartizare din 2026. În iunie, Guvernul a alocat aproximativ 244,1 milioane de lei pentru 73 de teatre, opere, filarmonici și un ateneu din 47 de localități și 34 de județe. Suma respectivă reprezenta 2% din impozitul pe venit încasat până la 30 mai 2026.

Legea bugetului prevede și o a treia etapă de repartizare, pentru impozitul pe venit încasat în perioada 1 septembrie – 10 decembrie 2026.