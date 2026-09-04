Guvernul cere Comisiei Europene să se grăbească

179320 – 04092026 – Guvernul României, prin premierul demis Ilie Bolojan și ministrul demis al Afacerilor externe, Oana Țoiu, a cerut comisarului european pentru justiție, Michael McGrath, urgentarea verificărilor conformității legii ANI cu principiile dreptului european, după ce liderii grupurilor politice PPE și Renew Europe au trimis o scrisoare Comisiei Europene prin care cer suspendarea a 770 de milioane de euro din PNRR din cauza modificărilor aduse Legii integrității prin adoptarea așa-numitului „amendament Fritz”.

Potrivit unui comunicat al Executivului, verificarea trebuie finalizată cât mai repede cu putință, astfel încât, dacă vor fi identificate neconcordanțe ale legii cu dreptul european, legea să poată fi modificată.

Reamintim că la începutul lunii septembrie 2026, Comisia Europeană (prin Directoratul General pentru Justiție – DG JUST) a cerut autorităților române explicații și clarificări detaliate în termen de două săptămâni referitoare la acest amendament.

Modificarea Legii integrității a stârnit controverse majore la București, fiind legată de riscul încetării mandatului unor aleși ale căror decizii de incompatibilitate sau conflictul de interese au rămas definitive sau se altă în perioada celor 3 ani de interdicție pentru exercitarea unei funcții publice. Potrivit ANI este vorba despre 55 de persoane aflate în aceeași situație, dar discuțiile din spațiul public scot în evidență un singur exemplu, cel al primarului orașului Timișoara, care a fost cel mai vocal pe margicea acestui subiect.