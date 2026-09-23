Guvernul Mureșan intră în negocieri cu UDMR și PSD, fără o majoritate asigurată

179466 – 23092026 – Premierul desemnat Siegfried Mureșan continuă miercuri discuțiile cu partidele parlamentare pentru formarea Guvernului, în condițiile în care formula PNL-USR-UDMR nu are asigurate cele 233 de voturi necesare pentru învestitură, iar PSD condiționează susținerea de includerea în programul de guvernare a celor 10 recomandări adoptate la Sinaia.

Mureșan s-a întâlnit marți cu senatorii și deputații PNL, cărora le-a prezentat principalele direcții ale programului de guvernare. Premierul desemnat a transmis că intenționează să continue procedura parlamentară și să meargă la vot chiar dacă nu are în acest moment o majoritate garantată.

Prima întâlnire de miercuri a început la ora 8:30, cu parlamentarii UDMR. Discuțiile vizează programul de guvernare, calendarul și procedura votului de învestitură. Ulterior, Mureșan ar vrea să discute cu PSD, partid ale cărui voturi sunt necesare pentru atingerea pragului de 233.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații nu vor vota Guvernul Mureșan dacă programul de guvernare nu include cele 10 recomandări adoptate de partid la Sinaia și i-a transmis premierului desemnat să își depună mandatul în cazul în care nu poate forma o majoritate. De asemenea, o altă declarație a lui Sorin Grindeanu, dart și a altor social-democrați, subliniază că PSD nu va vota un guvern din care nu face parte.

Poziția PSD complică negocierile, în condițiile în care Mureșan a exclus o guvernare împreună cu social-democrații. „Fie ei, fie noi, dar nu împreună”, a afirmat premierul desemnat, referindu-se la PSD.

Mureșan a mai declarat că nu intenționează să majoreze taxele și a susținut revenirea cotei standard de TVA de la 21% la 19%, ”atunci când situația bugetară va permite”. Tot când situația o va permite vor fi indezate co rata inflației pensiile.

Și UDMR a pus sub semnul întrebării continuarea mandatului lui Mureșan în lipsa unei majorități. Președintele formațiunii, Kelemen Hunor, s-a referit chiar la o depunere a mandatului dacă Siegfried Mureșan nu reușește să obțină cele 233 de voturi necesare. După cum se știe, Kelemen a spus că nu este de acord ca guvernul Mureșan să primească voturi de la grupurile considerate extremiste.

În paralel, fostul premier Ludovic Orban a acuzat existența unei înțelegeri între președintele Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, susținând că respingerea Guvernului Mureșan ar putea deschide calea unei noi desemnări, dar nu a prezentat nicio dovadă cu care să-și susțină afirmațiile.

La rândul său, liderul AUR Dan Dungaciu a declarat că nu ia în calcul o eventuală învestire a Guvernului Mureșan și a susținut că acesta „va fi istorie într-un timp foarte scurt”, anticipând o nominalizare a lui Sorin Grindeanu.