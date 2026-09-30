Guvernul Mureșan, respins de Parlament

179524 – 30092026 – Guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost respins miercuri, 30 septembrie, de Parlament, după ce a obținut 182 de voturi ”pentru” și 15 ”împotrivă”, în condițiile în care pentru învestire erau necesare cel puțin 233 de voturi. La ședință au fost exprimate 197 de voturi.

Rezultatul este mai slab decât cel înregistrat de Cabinetul lui Adrian Veștea la votul din 22 iunie. Guvernul Veștea a primit atunci 189 de voturi ”pentru”.

Guvernul Mureșan a fost susținut de PNL, USR și UDMR.

Prin votul dat Cabinetului Mureșan, Parlamentul a respins pentru a doua oară în mai puțin de patru luni un guvern propus pentru învestire.

Așadar, Siegfried Vasile Mureșan se întoarce în Parlamentul European (de unde oricum nu demisionase), iar Ilie Bolojan continuă interimatul la Palatul Victoria.

Criza guvernamentală rămâne nesoluționată, președintele Nicușor Dan având două variante: desemnarea unui nou premier sau dizolvarea Parlamentului.