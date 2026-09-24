Hubert Thuma: ”Locul PNL este la guvernare”

179477 – 24092026 – Președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, cere votarea fără alte amânări a Guvernului condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. El a pus în discuție costul unui interimat de peste patru luni și le-a reproșat colegilor de partid ratarea soluției Adrian Veștea din iunie.

Hubert Thuma cere votarea Guvernului Mureșan fără amânări

Hubert Thuma a ieșit public în sprijinul Cabinetului pe care îl formează premierul desemnat Siegfried Mureșan. Mesajul vicepreședintelui PNL este că Guvern trebuie votat acum. Acesta a vizat direct perioada de interimat și negocierile care au întârziat instalarea unui nou Executiv. Ținta sunt cei care, spune el, au refuzat orice formulă de guvernare.

„Țara asta pierde, de peste patru luni, timp prețios și milioane de euro pe zi, în vreme ce unii își fac calcule și refuză orice formulă de guvern și orice tip de negociere, ca și cum timpul ar fi fost gratuit. Doar că nu a fost gratuit, și nu o spun eu, o spun cifrele”, a scris Thuma pe Facebook.

Costul blocajului politic, aproape 64 de milioane de euro pe zi

Hubert Thuma a argumentat citând date economice și estimarea patronatelor IMM, potrivit căreia fiecare zi de blocaj costă aproape 64 de milioane de euro.

Mai mult, liberalul amintește că prognoza de inflație pentru finalul anului a fost revizuită de la 3% la 6,1%. Analiștii internaționali anticipează pentru 2026 o economie pe minus, cu 0,7%, iar agențiile de rating țin România pe ultima treaptă recomandată investițiilor, imediat deasupra categoriei junk.

„Interimatul nu a creat toate aceste probleme, dar le-a prelungit, le-a adâncit și le-a scumpit”, a punctat președintele PNL Ilfov.

Firmele în insolvență și nota de plată a românilor

Costul crizei politice ajunge direct la oameni. Nici mediul de afaceri nu scapă. Potrivit lui Thuma, 3.855 de firme au intrat în insolvență în primele șase luni ale anului, cel mai mare număr din ultimii opt ani.

„Nota de plată o achită românii, care au tot strâns cureaua până au ajuns la ultima gaură. Au făcut economii, au amânat cumpărături, planuri și investiții (…) Nu le mai putem cere să plătească și prețul unei încăpățânări politice”, a adăugat acesta.

Hubert Thuma readuce în discuție negocierile din luna iunie. În opinia sa, Adrian Veștea ar fi fost atunci „un premier foarte bun”, însă parlamentarii liberali au ales să nu voteze un premier din propriul partid.

Consecința, spune acesta, a fost prelungirea interimatului cu încă trei luni. Iar cei care au împins atunci pentru acel guvern au plătit politic.

„Așa s-a pierdut ocazia de a încheia interimatul încă din vară. Iar câțiva dintre noi am fost sancționați, culmea, tocmai pentru că am încercat să instalăm acel guvern”, a reamintit Thuma.

Negocierile lui Bolojan cu PSD pentru Guvernul Mureșan

Liberalul a comentat și discuțiile actuale dintre Ilie Bolojan și PSD, purtate pentru strângerea voturilor necesare Guvernului Mureșan. Pentru Thuma, sunt aceleași negocieri care, în urmă cu câteva luni, au atras sancțiuni în partid.

„Astăzi, domnul Bolojan discută cu PSD să strângă voturile pentru guvernul Mureșan. Sunt exact discuțiile pentru care noi am fost sancționați, doar că între timp au devenit, se pare, o dovadă de responsabilitate. Nu voi cere sancțiuni, nu e stilul meu. Mă bucur doar că discuțiile au loc, chiar dacă cu patru luni întârziere”, a precizat Thuma.

”Un partid cu peste 1.000 de primari nu poate sta pe margine când se decide pentru România. Locul PNL este la guvernare, nu în tribună”, a mai scris Hubert Thuma.