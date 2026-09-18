Hubert Thuma: ”M-am săturat de linii roșii”

179427 – 18092026 – Președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că liberalii trebuie să negocieze cu PSD sau AUR pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină Guvernul condus de Siegfried Mureșan, reamintind că actuala configurație a Parlamentului nu permite învestirea unui Executiv doar cu voturile PNL, USR și UDMR.

„M-am săturat să aud că avem linii roșii”, a spus Thuma, susținând că PNL trebuie să decidă cu cine negociază pentru obținerea voturilor necesare învestirii noului Guvern.

Potrivit acestuia, pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi, iar aritmetica parlamentară presupune găsirea voturilor necesare și în rândul altor partide. Thuma a apreciat că nominalizarea lui Siegfried Mureșan este „serioasă”, dar că desemnarea nu este suficientă fără un acord politic care să asigure majoritatea.

Thuma a invocat și situația economică a țării pentru a argumenta necesitatea instalării unui guvern cu puteri depline. El a menționat scăderea consumului pentru 12 luni consecutive, revizuirea estimării de creștere economică de la 1% la 0,1%, un nivel al șomajului de 6,8% și revizuirea estimării privind inflația de la 3,1% la 6%.

„Una e să stai în Palatul Victoria și să vii cu soluții, alta e să stai pe margine și să critici”, a afirmat Hubert Thuma, referindu-se la necesitatea ca partidele parlamentare să ajungă la o soluție pentru formarea Guvernului.

Declarațiile au fost făcute după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat, joi, pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, în urma consultărilor cu partidele parlamentare.