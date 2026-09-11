Ilie Bolojan cere sprijinul CE pentru Platforma de Reziliență la Marea Neagră

179364 – 11092026 – Premierul demis Ilie Bolojan și comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză Hadja Lahbib au discutat la Palatul Victoria despre riscurile din regiune, protecția civilă și măsurile pentru creșterea rezilienței europene, inclusiv contextul de securitate din regiune și riscurile generate de incidentele cu drone în zona Mării Negre și în proximitatea Flancului Estic.

În acest context Ilie Bolojan a cerut Comisiei Europene sprijin pentru implementarea Platformei de Reziliență la Marea Neagră (inițiativă propusă de România), subliniind subliniat necesitatea unei atenții speciale acordate Mării Negre.

Discuțiile au vizat cooperarea României cu UE în gestionarea situațiilor de criză, consolidarea capacității de pregătire și răspuns și rolul României în mecanismele europene de protecție civilă.

Hadja Lahbib a mulțumit României pentru contribuțiile prin Mecanismul European de Protecție Civilă (UCPM), inclusiv pentru mobilizarea de echipe și capabilități la incendiile de vegetație din Franța, Grecia și Serbia, precum și pentru sprijinul acordat în alte situații de urgență, inclusiv în Fâșia Gaza.

Comisarul european a apreciat inițiativa și a subliniat necesitatea unei abordări anticipative a riscurilor. Potrivit lui Hadja Lahbib, o evaluare a riscurilor va fi publicată în noiembrie.

Un alt subiect al discuțiilor a fost cooperarea civil-militară. „România este un exemplu inclusiv în ceea ce privește cooperarea civil-militară”, a declarat Hadja Lahbib, apreciind că experiența României poate fi utilizată pentru dezvoltarea acestor capacități la nivel european.

Cei doi oficiali au discutat și despre egalitatea de șanse, combaterea discriminării și incluziunea socială, inclusiv măsurile pentru creșterea participării femeilor pe piața muncii și situația comunității rome.

La întrevedere au participat și șeful DSU, dr. Raed Arafat, precum și consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminița Odobescu.