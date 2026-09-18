„iMapp Bucharest și iCelebrateMyCity”: liniile 63, 385 și N101 – deviate de vineri după-amiază până luni dimineață

179429 – 18092026 – Liniile 63, 385 și N101 vor funcționa pe trasee modificate începând de vineri, 18.09.2026 (de la ora 16:00) și până luni, 21.09.2026 (ora 07:00), perioadă în care traficul rutier va fi restricționat pe Bd. Unirii (segmentul cuprins între Piața Unirii și Piața Constituției) și pe Bd. Libertății (segmentul cuprins între Calea 13 Septembrie și Bd. Națiunile Unite), pentru desfășurarea evenimentului cultural-artistic „iMapp Bucharest și iCelebrateMyCity”.

Având în vedere aceste restricții, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) reorganizează liniile din zonă astfel:

Linia 63:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Master” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria.

Linia 385:

– va funcționa, pe sensul spre terminalul „Piața Sf. Vineri”, pe traseul actual între capătul de linie „Valea Oltului” și intersecția Bd. Națiunile Unite/Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Libertății, Splaiul Independenței, rond Piața Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, stația „Piața Sf. Vineri”.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia N101:

– va funcționa, ȋn nopțile de 18/19.09.2026, 19/20.09.2026 și 20/21.09.2026, pe traseul de bază între capătul de linie „Valea Oltului” și intersecția Calea 13 Septembrie/Șos. Panduri/Bd. Tudor Vladimirescu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Calea 13 Septembrie, Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Piața Unirii, stația „Piața Unirii 2″.

TPBI recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, a aplicației gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informații actualizate privind traseele și programele de circulație.