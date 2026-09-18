IMM România cere Comisiei Europene măsuri concrete

179424 – 18092026 – IMM România solicită accelerarea simplificării legislației europene și reducerea poverii administrative pentru întreprinderile mici și mijlocii, după discursul privind Starea Uniunii Europene susținut de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Mesajul transmis în cadrul SOTEU privind reducerea poverii administrative trebuie urmat de acțiuni concrete și coordonate la nivel european și național. Simplificarea trebuie să devină o realitate pentru antreprenori, nu doar un obiectiv general”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.

Organizația propune cinci direcții de acțiune:

Accelerarea simplificării legislației europene , inclusiv a propunerilor de tip Omnibus, și aplicarea principiului „Think Small First” la elaborarea noilor reglementări.

, inclusiv a propunerilor de tip Omnibus, și aplicarea principiului „Think Small First” la elaborarea noilor reglementări. Limitarea „gold plating” , prin evitarea cerințelor naționale suplimentare și nejustificate la transpunerea sau implementarea legislației europene.

, prin evitarea cerințelor naționale suplimentare și nejustificate la transpunerea sau implementarea legislației europene. Evaluarea legislației existente înaintea introducerii unor noi obligații, pentru reducerea costurilor de conformare și a complexității administrative.

înaintea introducerii unor noi obligații, pentru reducerea costurilor de conformare și a complexității administrative. Revizuirea obligațiilor de raportare , cu eliminarea cerințelor redundante sau care nu mai au o utilitate clară.

, cu eliminarea cerințelor redundante sau care nu mai au o utilitate clară. Creșterea predictibilității, prin publicarea actelor delegate, a actelor de punere în aplicare și a orientărilor cu suficient timp înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli. IMM România propune un interval de cel puțin 36 de luni pentru pregătirea conformării.

Organizația susține că simplificarea cadrului legislativ trebuie să producă efecte directe asupra costurilor și obligațiilor administrative suportate de IMM-uri.