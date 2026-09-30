În Spania începe CultuRo – Festivalul de Carte și Arte al Românilor de Pretutindeni

179518 – 30092026 – Cea de-a IV-a ediție a Festivalului de Carte și Arte al Românilor de Pretutindeni – CultuRo se desfășoară în perioada 1–5 octombrie 2026, în localitatea Bimenes, Asturias, din nordul Spaniei. Ediția din acest an este dedicată lui Constantin Brâncuși și se desfășoară sub genericul „Măiastra și eterna reîntoarcere”.

Festivalul este organizat de Centro Cultural La Tierra Tracia și Asociația Socio-Culturală Romanați, împreună cu Filiala Occident Diaspora și Minorități a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), Primăria Bimenes și partenerii evenimentului, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

La ediția din 2026 sunt așteptați peste 100 de invitați din România, Spania, Italia, Belgia, Anglia, Albania, Germania și Franța. Programul reunește scriitori, artiști plastici, actori, muzicieni, dansatori, jurnaliști și reprezentanți ai organizațiilor românești din diaspora.

Agenda include lansări și prezentări de carte, dezbateri, seminarii, spectacole, expoziții de fotografie, etnografie și arte vizuale, precum și momente muzicale și de dans. Activitățile sunt adresate atât comunității românești, cât și publicului spaniol.

Asociația Socio-Culturală Romanați derulează de opt ani proiecte destinate românilor din Spania și altor comunități din diaspora, cu obiective legate de păstrarea limbii române, identității culturale și legăturii cu România. Printre proiectele dezvoltate se află și publicația Români în Andalucía, care apare atât în format tipărit, cât și online.

Rețeaua Culturală Europeană, lansată la CultuRo

Una dintre noutățile ediției din acest an este lansarea Rețelei Culturale Europene, proiect finanțat de DRP și coordonat de scriitorul, promotorul cultural și ziaristul Dan Mircea Cipariu.

Proiectul urmărește integrarea publicațiilor și a conținutului editorial realizat de românii din diferite țări europene și din alte comunități ale diasporei.

Festivalul include și Concursul Internațional de Creație CultuRo, dedicat literaturii, artelor plastice, actoriei, muzicii și dansului. Organizatorii afirmă că numărul înscrierilor și diversitatea creațiilor au crescut de la o ediție la alta.

Activitățile festivalului sunt completate de platforma online CultuRo.ro, dedicată promovării culturii românești în diaspora.