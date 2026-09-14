Încă o zonă de agrement în Sectorul 6

179381 – 14092026 – Insula Lacul Morii din Sectorul 6 al Capitalei va fi deschisă publicului pe 18 septembrie, după finalizarea unui proiect de amenajare în valoare de aproape 59 de milioane de lei.

Proiectul transformă 3,4 hectare de teren neutilizat într-un parc urban modern, dintre care aproximativ 2,3 hectare sunt amenajate ca spațiu verde. Investiția a fost realizată cu fonduri europene, naționale și de la bugetul Sectorului 6. Noua amenajare este destinată atât plimbărilor și relaxării, cât și activităților sportive și recreative. Proiectul face parte din eforturile de transformare a unor zone neutilizate ale Capitalei în spații publice accesibile comunității.