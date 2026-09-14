Încep înscrierile pentru concursurile de directori de școli. Atenție la incompatibilități!

179387 – 14092026 – Peste 7.800 de posturi de directori și directori adjuncți sunt scoase la concurs în învățământul preuniversitar. Candidații se pot înscrie începând de astăzi, luni, 14 septembrie până în data de 2 octombrie. Cei care doresc să candideze trebuie să aibă o vechime de minim cinci ani. Concursul se desfășoară în mai multe etape, prima probă de evaluare a competențelor fiind programată pentru data de 13 octombrie.

Concursul se va încheia în luna noiembrie, iar rezultatele se vor afișa pe 9 decembrie.

Există mai multe cerințe pe care candidații care vor să participe la acest examen trebuie să le îndeplinească: studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau document echivalent, statut de titular în învățământul preuniversitar, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, minimum 5 ani vechime în învățământul preuniversitar, calificativul „Foarte bine” în ultimii doi ani școlari încheiați, în condițiile prevăzute de Metodologie, îndeplinirea condițiilor privind situația disciplinară, îndeplinirea condițiilor privind condamnările penale și dreptul de a ocupa o funcție de conducere, aptitudine medicală pentru exercitarea funcției. De asemenea, candidatul trebuie să nu fi fost „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Anumite funcții de conducere în partide politice, administrația publică locală sau organizațiile sindicale sunt incompatibile cu funcțiile de director în învățământul preuniversitar.

Potrivit art. 168 din Legea 198/2023, ”funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar sunt incompatibile cu funcția de președinte sau vicepreședinte în structurile de conducere ale partidelor politice, la nivel local, județean/al municipiului București sau național, funcția de primar, viceprimar, președinte sau vicepreședinte de consiliu județean/al Consiliului General al Municipiului București ori cu orice funcție de conducere în organizațiile sindicale”.