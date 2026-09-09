Insolvența STB, deschisă oficial

179345 – 09092026 – Tribunalul București a admis, marți, cererea de intrare în insolvență a Societății de Transport București (STB). Decizia a fost luată într-un alt dosar, nu în dosarul din 18 august, când Tribunalul a respins cererea, pe motiv că nu au fost depuse toate documentele.

Instanța a desemnat administrator judiciar provizoriu, la solicitarea creditorilor Ramco SRL, Vidaj Activ Solution SRL, Kynita SRL și Ganzair Compressor Technic SRL, consorțiul format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL și Ceres Insolv SPRL.

Judecătorul a fixat termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la data de 2 februarie 2027.

Consiliul General al Capitalei a votat la jumătatea lunii iulie intrarea în insolvenţă a STB, la ințiativa primarului general Ciprian Ciucu, care a prezentat-o ca fiind singura variantă de salvare.

STB are datorii echivalente cu bugetul pe un an al Primăriei Generale și riscă să intre în faliment.

Primarul general spunea, la acea dată, că, prin intrarea în insolvență, STB va fi protejată de penalitățile uriașe către ANAF, de orice poprire a conturilor și blocarea serviciului de transport public.

Principala datorie a STB este către ANAF. O altă datorie mare este către Electroputere VFU Pașcani S.A.

Problema insolvenței STB este însă mai complexă. Dosarul nr. 30071/3/2026, înregistrat la 22 iulie, fusese deschis în urma cererilor formulate de creditori pentru intrarea STB în insolvență. Printre primii creditori care au cerut procedura s-au aflat Ramco, Romanian Security Systems, Terra Palfinger, BMF Grup Soluții Integrate, Pro Tyres și Ganzair Compressor Tehnic. În data de 8 sepembrie Tribunalul București a admis cererea STB privind intrarea în insolvență (dosarul nr. 35186/3/2026), dar a dispus și atașarea dosarului 30071/3/2026, prin care creditorii își revendicau banii, transformându-le în declarații de creanță. Așadar, cererii de insolvență formulată de STB i-au fost adăugate și cererile celor peste 25 de creditori din dosarul anterior.

În termen de 60 de zile administratorul judiciar trebuie să inventarieze bunurile STB, să depună raportul prevăzut de art. 92 din Legea 85/2014 și să întocmească raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la insolvență și posibilitatea reorganizării.

Insolvența nu înseamnă oprirea transportului public, dar trebuie văzut cine și în ce condiții finanțează activitatea curentă a STB în timpul procedurii.