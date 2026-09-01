179295 – 01092026 – Reuniunea a fost deschisă în prezența președintelui Nicușor Dan și a Patriarhului Bisericii Ortodoxe, Daniel.

La Catedrala Națională din București s-a deschis Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocşi, în prezența președintelui Nicușor Dan și a Patriarhului Bisericii Ortodoxe, Daniel.

2.400 de tineri au asistat la slujba de Te Deum la începutul anului bisericesc.

Patriarhul Daniel le-a urat tinerilor bun-venit în București, pe care l-a numit orașul bucuriei, iar președintele Nicușor Dan le-a spus că într-o societate divizată este nevoie de mărturisirea publică a valorilor care să cultive dialogul și comuniunea.

La Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocşi sunt programate conferințe și rugăciuni, iar evenimentul se va încheia cu o liturghie oficiată pe 3 septembrie la Catedrala Națională. Sursa :romania-actualitati.ro