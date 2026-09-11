Intervale de așteptare mai mari pe magistrala ”corporatiștilor”

179366 – 11092026 – Metrorex anunță că intervalele de circulație a trenurilor pe Magistrala 2 pot crește ca urmare a faptului că o parte dintre trenurile CAF se află în revizie planificată.

Pentru asigurarea mobilității călătorilor, compania a introdus pe Magistrala 2 trenuri Bombardier în locul celor CAF aflate la revizie. Potrivit Metrorex, aceste revizii nu pot fi devansate sau amânate, fiind stabilite în funcție de cerințele de siguranță și de standardele de operare impuse de fabricant și autoritățile de profil.

Compania precizează că intervalele dintre trenuri pot crește și în funcție de situațiile apărute în exploatare – supraaglomerarea, defecțiunile tehnice sau situațiile medicale. Modificările sunt dinamice și sunt adaptate condițiilor de circulație și necesarului de transport.

Creșterea intervalelor a fost resimțită odată cu începerea școlii, când traficul de călători a crescut.

Întârzierile mai mari apar cu câteva zile înainte ca angajații Metrorex să primească salariile, care, în lipsa aprobării bugetului de către Ministerul transporturilor, vor întârzia. Amintim că ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a spus că Metrorex ar trebui să se susțină doar prin vânzarea tichetelor de călătorie și să nu mai aștepte subvenții de la stat. Sindicatele Metrorex au anunțat imediat că în conturile socierății mai sunt doar 3.000 de lei și că dacă prețul unei călătorii nu ar fi subvenționat atunci acesta ar trebui să fie 14 lei.