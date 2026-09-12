Italia : Grevă la nivel național în sectorul traficului aerian

179375 – 12092026 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană că la data de 13 septembrie 2026, între orele 00:00 – 23:59 vor fi organizate greve la nivel național care vor perturba traficul aerian.

În acest context, va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturi pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență în funcție de regiune:

Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935;

Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444;

Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171;

Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134;

Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688;

Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299;

Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi, https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/ și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&pcampaignid=web_share), care oferă informații și sfaturi de călătorie.