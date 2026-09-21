Jeongwoo Lee a câștigat Premiul I la Secțiunea Pian a Concursului Internațional George Enescu 2026

179446 – 21092026 – Pianistul sud-coreean Jeongwoo Lee, în vârstă de 18 ani, a câștigat Premiul I al Secțiunii Pian din cadrul Concursului Internațional George Enescu 2026. Rezultatul a fost anunțat după finala desfășurată sâmbătă, 19 septembrie, la Ateneul Român.

Jeongwoo Lee a obținut, pe lângă Premiul I, alte cinci distincții speciale: Premiul „Radu Lupu” pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de George Enescu, premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse Hammers and Tongs, de Karim Al-Zand, Premiul Publicului, Premiul „Playing for Tomorrow și Premiul École Cortot.

Pentru interpretarea Suitei nr. 2 în re major pentru pian, op. 10 de George Enescu, Lee a primit Premiul „Radu Lupu”, în valoare de 3.000 de euro. Premiul pentru lucrarea impusă a fost de 2.000 de euro, Premiul Publicului de 1.000 de euro, iar Premiul „Playing for Tomorrow” de 1.500 de euro.

Premiul École Cortot constă în susținerea unui recital la Salle Cortot din Paris, în stagiunea 2028–2029, cu ocazia centenarului sălii. Distincția a fost anunțată la București de Murielle Hurel, directoarea École Normale de Musique de Paris.

În finala de la Ateneul Român, Jeongwoo Lee a interpretat Concertul nr. 2 în fa minor pentru pian și orchestră, op. 21, de Frédéric Chopin. Yiming Guo, din China, a interpretat Concertul nr. 3 în do major pentru pian și orchestră, op. 26, de Serghei Prokofiev, iar Pin-Hong Lin, din Taiwan, Concertul nr. 2 în si bemol major pentru pian și orchestră, op. 83, de Johannes Brahms.

Cei trei finaliști au evoluat alături de Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, sub conducerea dirijoarei Daniela Candillari.

Premiul al II-lea i-a revenit lui Yiming Guo, iar Premiul al III-lea lui Pin-Hong Lin. Premiul „Constanța Erbiceanu”, acordat celui mai bine clasat concurent român al Secțiunii Pian, a fost câștigat de pianista Inya-Maria Cutova.

Rezultatele au fost stabilite de juriul internațional prezidat de Lilya Zilberstein. Din juriu au făcut parte Nelson Goerner, Rena Shereshevskaya, Marie-Ange Nguci, Vovka Ashkenazy, Didier de Cottignies, Dana Borșan, Anthony Fogg și Raluca Știrbăț.

Pentru cele trei secțiuni instrumentale ale Concursului Internațional George Enescu – vioară, violoncel și pian –, premiul I este de 15.000 de euro, premiul al II-lea de 10.000 de euro, iar premiul al III-lea de 5.000 de euro.

Programul de după concurs include pentru laureați concerte și recitaluri în cadrul edițiilor din 2027 și 2028 ale Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, precum și apariții în stagiunile unor filarmonici și instituții muzicale din România și ale Orchestrei Naționale de Cameră din Chișinău.