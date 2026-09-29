Joaca cu Vama

179506 – 29092026 – Sindicatul Național Meridian contestă, printr-o poziție semnată de președintele Sindicatului Voinea Negoiță, intenția de reunificare a Autorității Vamale Române (AVR) cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prevăzută în noul plan de guvernare, și solicită consultarea reprezentanților angajaților înaintea unei decizii.

Organizația sindicală își leagă poziția de noua reformă vamală europeană, adoptată prin Regulamentul (UE) 2026/2108 privind Codul vamal al Uniunii și instituirea Autorității Vamale a Uniunii Europene. Regulamentul introduce instrumente comune pentru gestionarea datelor și a riscurilor și consolidează coordonarea administrațiilor vamale din statele membre, care își păstrează atribuțiile naționale.

În acest cadru, Meridian susține că România trebuie să țină cont de rolul administrației vamale naționale și de responsabilitățile acesteia în aplicarea legislației vamale și efectuarea controalelor.

Sindicatul amintește că AVR a fost înființată în urmă cu aproximativ patru ani, după separarea administrației vamale de ANAF. De atunci, instituția a trecut prin mai multe reorganizări, iar o nouă modificare structurală se află în desfășurare.

Potrivit organizației sindicale, succesiunea reorganizărilor a presupus modificări ale structurilor, organigramelor, competențelor și procedurilor administrative, cu efecte directe asupra personalului vamal.

Meridian cere ca viitoarea reorganizare să fie fundamentată pe funcționarea efectivă a administrației vamale, pe continuitatea controlului și pe necesarul de personal, nu exclusiv pe obiective de reducere sau comasare a structurilor.

Sindicatul apreciază că reunificarea AVR cu ANAF nu poate fi prezentată, în această etapă, drept o soluție de eficientizare fără o analiză prealabilă și solicită Guvernului consultări cu personalul vamal și organizațiile sindicale.