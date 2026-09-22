Lansarea INDEXULUI SENTIMENTULUI ECONOMIC NEW MONEY.ro – INSCOP

179460 – 22092026 – Marea majoritate a românilor se așteaptă în luna septembrie la creșterea prețurilor, procentul fiind ușor mai mare decât în luna iunie. Este una dintre concluziile INDEXULUI SENTIMENTULUI ECONOMIC NEW MONEY.ro – INSCOP (ISE), ediția a doua, a cărui lansare integrală va avea loc miercuri, 23 septembrie 2026, începând cu ora 10, la Academia de Studii Economice din București (sala Virgil Madgearu).

În cadrul evenimentului, va fi prezentată varianția opiniei populației României cu privire la mai mulți indicatori cheie: evoluția veniturilor în ultimele luni, așteptările cu privire la veniturile familiei în următoarele luni, așteptările privind evoluția prețurilor, percepția privind controlul asupra propriei situații economice, dinsponibilitatea populației de a cumpăra titluri de stat, euro, de a deschide depozite bancare în lei, de a cumpăra bunuri de folosință îndelungată (mașină, electorcasnice/mobilier, spații de locuit precum garsonieră, apartament sau casă).

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: „Între iunie și septembrie, INDEXUL Sentimentului Economic al populației (ISE) se modifică foarte puțin. Nu asistăm la o schimbare de climat, ci la stabilizarea unei stări de neîncredere economică deja instalate. Datele din septembrie și comparația cu cele din iunie 2026 ne arată că intrăm într-o etapă de „normalizare a incertitudinii economice”. Nu în sensul că oamenii consideră situația normală sau acceptabilă, ci că încep să își adapteze deciziile la ipoteza că dificultățile vor persista, exprimând astfel o formă de reziliență”.

Așteptări privind evoluția prețurilor

86.1% (față de 84.5% în iunie 2026) dintre cei chestionați consideră că prețurile vor crește în următoarele șase luni. 7.9% (față de 8.5% în iunie 2026) cred că acestea vor stagna, iar 4.3% (față de 3.8% în iunie 2026) apreciază că vor scădea. Ponderea non-răspunsurilor este de 1.8% (față de 3.1% în iunie 2026).

Votanții USR și angajații din sectorul public se așteaptă la creșterea prețurilor într-un procent mai ridicat decât restul populației.Votanții PNL consideră că prețurile vor rămâne stabile într-o proporție mai mare decât media.Tinerii sub 30 de ani anticipează o scădere a prețurilor într-o proporție peste media eșantionului.

INDEXUL Sentimentului Economic Newmoney.ro – INSCOP (ISE) reprezintă un program de cercetări sociologice care măsoară periodic percepțiile, așteptările și comportamentele economice ale românilor prin sondaje la nivel național realizate de INSCOP Research. ISE măsoară periodic modul în care populația își percepe situația economică, așteptările privind evoluția acesteia și disponibilitatea de a lua decizii economice importante.

Cum se calculează INDEXUL ISE: Indicatorii ISE sunt calculați pe principiul balanței dintre răspunsurile pozitive și cele negative. Din procentul opiniilor favorabile se scade procentul opiniilor nefavorabile, rezultând o scală teoretică între −100 și +100. Zero reprezintă echilibrul dintre percepțiile pozitive și cele negative. Valorile peste zero indică predominanța sentimentului favorabil, iar cele sub zero, predominanța sentimentului nefavorabil. Metoda este aliniată practicilor internaționale utilizate în cercetările privind încrederea consumatorilor și sentimentul economic.

Metodologie sondaj: Datele au fost culese în perioada 1–7 septembrie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/09/22.09.2026-Lansare-INDEXUL-Newmoney.ro-INSCOP.pdf