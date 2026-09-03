Linia 97 – deviată pe sensul spre „Pasaj Mihai Bravu” 179310 – 03092026 –

Traseul liniei 97 a fost deviat operativ pe sensul spre „Pasaj Mihai Bravu”, ca urmare a lucrărilor de remediere a sistemului de distribuție a gazelor naturale din zona intersecției Calea Călărașilor/ Str. Popa Nan.

Astfel, până la finalizarea lucrărilor, estimată pentru data de 06.09.2026, troleibuzele liniei 97 vor circula pe traseul de bază de la terminalul „Clăbucet” până la intersecția Str. Popa Nan/ Str. Delea Veche, apoi pe un traseu modificat pe Str. Delea Veche, Calea Călărașilor și Str. Traian, de unde vor reveni pe traseul de bază până la terminalul „Pasaj Mihai Bravu”.

Pe sensul opus, traseul liniei 97 nu va fi modificat.

TPBI recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, a aplicației gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informații actualizate privind traseul și programul de circulație.