Liniile 100, 203, 205, 385 și N101 – deviate de vineri seara până luni dimineață

179321 – 04092026 – Liniile 100, 203, 205, 385 și N101 vor funcționa pe trasee modificate începând de vineri, 04.09.2026 (de la ora 22:00), până luni, 07.09.2026 (ora 06:00), perioadă în care traficul rutier va fi restricționat pe Șos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei, pentru a permite desfășurarea evenimentului „Festivalul Vinului Moldovei”, precum și pe Bd. Unirii (între Piața Constituției și Piața Unirii”), tronson unde va avea loc evenimentul „Bucharest Street Food Festival – Autumn Edition”.

Având în vedere aceste restricții, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (TPBI) modifică traseele liniilor menționate, astfel:

Linia 100:

– va funcționa (inclusiv pe timpul nopții) pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Henri Coandă” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, Piața Unirii.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 203:

– va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Greenfield” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Victoriei, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 205:

– va funcţiona pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „M Străulești” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Pod B.P. Haşdeu, Splaiul Independenţei, „Piața Unirii 2″.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 385:

-va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” şi intersecţia Bd. Libertăţii/ Bd. Regina Maria (Piața Regina Maria), apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piaţa Sf. Vineri”, pe Bd. Regina Maria, Piaţa Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, staţia „Piaţa Sf. Vineri”.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia N101:

– va funcționa, în nopțile de 04/05.09.2026, 05/06.09.2026 și 06/07.09.2026, pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” şi intersecƫia Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertăƫii, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertăƫii, Bd. Regina Maria, rond Piața Unirii.

TPBI recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, a aplicației gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informații actualizate privind traseele și programele de circulație.