Liniile 100, 203 și 205, deviate în weekend de pe Șos. Kiseleff

179432 – 18092026 – Liniile 100, 203 și 205 vor funcționa pe trasee modificate în perioada 18.09.2026 (ora 23:00) – 20.09.2026 (ora 23:30), ca urmare a restricționării traficului rutier pe Șos. Kiseleff (între Piața Arcul de Triumf și Piața Victoriei), pentru desfășurarea evenimentelor „Cupa Toamnei 2026″ și „Triunghiul Muzeelor”.

Având în vedere aceste restricții, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (TPBI) modifică traseele liniilor menționate astfel:

Linia 100:

– va funcționa (inclusiv pe timpul nopții) pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Henri Coandă” și Piața Arcul de Triumf, apoi, pe sensul spre Piața Unirii, pe un traseu modificat pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, Piața Unirii.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 203:

– va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Greenfield” și Piața Arcul de Triumf, apoi, pe sensul spre Piața Victoriei, pe un traseu modificat pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 205:

– va funcționa pe traseul de bază între terminalul „M Străulești” și Piața Arcul de Triumf, apoi, pe sensul spre Piața Unirii, pe un traseu modificat pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Pod B.P. Hasdeu, Splaiul Independenței, Piața Unirii, terminal „Piața Unirii 2″.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

TPBI recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, a aplicației gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informații actualizate privind traseele și programele de circulație.